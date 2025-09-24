Madagascar: Langue des signes - Pratiquée par moins de 1% de la population du pays

La langue des signes, mode de communication par la langue visuelle, utilisée par les personnes malentendantes ou vivant avec une surdité profonde, est également pratiquée par les personnes ne présentant pas ce handicap. Autrement dit, elle peut être pratiquée par tous, avec comme personnes destinataires, les personnes malentendantes ou sourdes. Il existe environ 3 000 langues des signes à travers le monde.

A Madagascar, moins de 1% de la population est capable de maîtriser la langue des signes et la pratique régulièrement. La grande majorité des personnes pratiquant la langue des signes est constituée d'éducateurs ou accompagnateurs spécialisés, de personnes en contact avec les personnes sourdes ou malentendantes, leur famille et leurs proches. Selon les évaluations datant de 2018, Madagascar compte environ 700 000 à 800 000 personnes sourdes ou malentendantes scolarisées.