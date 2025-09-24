Madagascar: Football Freestyle - Vulgarisation de la discipline dans tout Madagascar

Le Football Freestyle débarque à Fort-Dauphin et s'étendra prochainement dans les autres régions. Il s'agit d'une initiative du groupe Pifreestyle pour démocratiser la discipline à Madagascar.

Le Pifreestyle Tour, projet porté par le leader malgache du football freestyle Patô Ramamonjisoa, a officiellement démarré son périple à travers Madagascar avec une première escale à Fort-Dauphin. Accompagné de son groupe Pifreestyle composé de Fyarivelo Rakotoarisoa, Miary Sergi et Yone Karone, l'objectif est clair : faire connaître et valoriser le football freestyle dans tout le pays.

En partenariat avec l'Alliance Française de Fort-Dauphin, le programme a proposé une série d'activités variées : initiations, démonstrations et conférences. Les jeunes ont été particulièrement réceptifs, découvrant les bases du freestyle telles que le jonglage, le blocage et quelques tricks simples. Les démonstrations ont captivé petits et grands durant cette descente dans la capitale de l'Anosy.

Cela montre que de plus en plus de gens s'intéressent à ce sport encore peu connu à Madagascar. « En tant que leader malgache, je constate que beaucoup ne connaissent pas encore bien cette discipline, ce qui m'a poussé à lancer l'initiative du Pifreestyle Tour. Pour l'instant, la tournée se déroule uniquement à Madagascar, mais l'objectif est de l'étendre progressivement en Afrique et en Europe », a fait savoir Patô Ramamonjisoa.

Moyen financier

Le groupe a également sillonné plusieurs établissements scolaires, notamment l'École Française Esokaka, La Colombe et La Coccinelle, où les enfants ont pu s'initier au freestyle dans une ambiance ludique et pédagogique. Une halte à l'école de football Taninketsa a permis un échange enrichissant autour des techniques de jeu sur terrain, mêlant feintes et maîtrise du jonglage. Face aux compétitions internationales souvent dominées par des formats en ligne peu accessibles aux Africains, le Pifreestyle Tour se veut une réponse locale.

« Les compétitions internationales deviennent moins intéressantes pour nous, car elles sont majoritairement en ligne et non physiques. Même lorsqu'il existe des événements physiques comme l'Open Superball, il reste difficile d'y participer à cause des frais de déplacement et des dépenses élevées. Des solutions sont en cours de réflexion, mais elles demandent encore du temps. C'est pourquoi nous avons choisi de commencer par cette tournée locale », a-t-il ajouté. Après Fort-Dauphin, la tournée se poursuivra à Diego, Majunga et Nosy Be. Le freestyle malgache est en marche.