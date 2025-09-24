Madagascar: Football/Transferts - Dax, nouvelle recrue star du CFFA

Le Centre de Formation de Football d'Andoharanofotsy (CFFA) vient de frapper un grand coup sur le marché des transferts en s'offrant les services de Dax. L'annonce officielle a été faite hier, lors d'une cérémonie organisée à la commune d'Andoharanofotsy. Ce transfert, d'une durée initiale d'un an, marque une nouvelle étape dans la carrière de ce joueur emblématique, déjà bien connu des amateurs de football malgache.

Andriamirado Arohasina, plus connu sous le sobriquet de Dax, figure incontournable du football national et ancien joueur du Fosa Juniors, rejoint le CFFA avec un contrat d'un an, renouvelable selon les termes convenus entre les deux parties.

Le président du club et maire d'Andoharanofotsy, Henintsoa Rakotoarimanana, alias « Tôta », n'a pas caché son enthousiasme : « J'ai eu l'occasion de côtoyer Dax lorsqu'il évoluait au Tana Formation FC. Sa personnalité et son talent ne me sont pas étrangers. Pour nous, il est le joueur idéal pour succéder à Lalaina, parti briller au Paradou FC en Algérie ».

Ce transfert intervient dans un contexte stratégique pour le CFFA, qui souhaite renforcer son effectif en vue des prochaines compétitions. Dax, de son côté, reste fidèle à sa philosophie : « Mon objectif ne change pas. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même, que ce soit pour le club ou pour l'équipe nationale des Barea », a-t-il déclaré avec conviction.

Une carrière déjà bien étoffée

Dax s'est imposé comme un pilier du football malgache, notamment grâce à ses performances remarquées avec les Barea lors des CHAN 2022 et 2024, ainsi que lors de la CAN 2019. Son passage au Fosa Juniors FC Boeny a également marqué les esprits, faisant de lui une valeur sûre du ballon rond à Madagascar. Avec cette nouvelle aventure au CFFA, le joueur espère continuer à écrire son histoire et celle de son club.

La PFL en ligne de mire

Ce transfert survient alors que la Pureplay Football League (PFL), le championnat national de football, devrait débuter fin octobre, sauf changement de dernière minute. Cette compétition, qui succède à l'ancien format, promet quelques améliorations. Une réunion des responsables est prévue pour finaliser les détails de l'organisation. Avec l'arrivée de Dax, le CFFA affiche clairement ses ambitions pour briguer le titre de champion de Madagascar. Le retour de Dax sous les couleurs d'un club de la capitale est un signal fort envoyé aux autres équipes.