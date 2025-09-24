Madagascar: Pétanque - Les champions attendus ce jour

24 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

La délégation malgache de pétanque, auréolée de succès lors de sa tournée estivale et des championnats du monde 2025 à Rome, en Italie, atterrit ce jour à l'aéroport d'Ivato. La Fédération Sport Boules Malgache (FSBM) a prévu une réception digne de ce nom pour célébrer ces athlètes qui ont une nouvelle fois porté haut les couleurs de Madagascar sur la scène internationale.

La saison estivale a été marquée par une série de performances exceptionnelles pour les boulistes malgaches. Lors des tournois estivaux, ils ont enchaîné les victoires : Tournoi de La Roche-sur-Yon, La Marseillaise, Tournoi de Saint-Bonnet, Tournoi de Saint-Symphorien, Tournoi de Mulhouse, Masters de Pétanque (vice-champion).

Lors des championnats du monde 2025 à Rome, Madagascar a une fois de plus prouvé sa domination dans la discipline. La délégation a engrangé au total quatre médailles, confirmant ainsi son rang parmi les meilleures nations de la pétanque : Or en doublette mixte, Argent en tête-à-tête senior homme et Bronze en doublette senior homme et dame.

