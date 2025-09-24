Madagascar: Pétanque - Les champions attendus ce jour

La délégation malgache de pétanque, auréolée de succès lors de sa tournée estivale et des championnats du monde 2025 à Rome, en Italie, atterrit ce jour à l'aéroport d'Ivato. La Fédération Sport Boules Malgache (FSBM) a prévu une réception digne de ce nom pour célébrer ces athlètes qui ont une nouvelle fois porté haut les couleurs de Madagascar sur la scène internationale.

La saison estivale a été marquée par une série de performances exceptionnelles pour les boulistes malgaches. Lors des tournois estivaux, ils ont enchaîné les victoires : Tournoi de La Roche-sur-Yon, La Marseillaise, Tournoi de Saint-Bonnet, Tournoi de Saint-Symphorien, Tournoi de Mulhouse, Masters de Pétanque (vice-champion).

Lors des championnats du monde 2025 à Rome, Madagascar a une fois de plus prouvé sa domination dans la discipline. La délégation a engrangé au total quatre médailles, confirmant ainsi son rang parmi les meilleures nations de la pétanque : Or en doublette mixte, Argent en tête-à-tête senior homme et Bronze en doublette senior homme et dame.