Madagascar: Deci-delà

Tremplin Madajazzcar 2025
Les jeunes talents à découvrir
Le Tremplin Madajazzcar 2025 aura lieu cet après-midi. Les jeunes talents du jazz malgache sont à soutenir à La Teinturerie Ampasanimalo à 14h30. Pour cette édition, le jury est composé de six membres à compter les musiciens, les organisateurs et les programmateurs à savoir Eric Rakotoary, Eric Rasoamiaramanana, Bolo Rakoto David, Joro Rakotozafiarison, Vatsiahy Ravaloson et Andy Rasoanaivo. Chacun apporte son expérience et sa sensibilité pour évaluer les prestations des participants. La relève du jazz malgache est à découvrir durant cet après-midi musical exceptionnel.
Ant'Sary Doc Mada
Projections à l'Ifm
À un jour du festival international de cinéma Ant'Sary Doc Mada, les cinéastes sont aux aguets. 13 court-métrages, 9 longs métrages et 2 expériences digitales sont en lice pour l'édition 2025. À partir de demain, les projections des films en compétition auront lieu à l'Institut français à Analakely. Les spectateurs plongeront dans le monde des films documentaires qui feront découvrir des histoires « singulières ou plurielles des Échos de terre et de mémoire ».