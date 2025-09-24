Madagascar: Feo Maroloko - Farakely, Tarika Johary et Rija Ramanantoanina en concert au CCI Ivato

24 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Farakely, Tarika Johary et Rija Ramanantoanina partageront la scène du Centre de Conférence International (CCI) d'Ivato ce dimanche 28 septembre pour Feo Maroloko.

En plus du temps de scène réservé à chaque groupe, ces chanteurs mythiques auront le plaisir d'interpréter plusieurs titres ensemble.

La soirée s'ouvrira avec l'ensemble La Polifonica, habituellement connu pour ses performances classiques, mais qui proposera cette fois des chefs-d'oeuvre de variétés, d'Henri Ratsimbazafy à Andrea Bocelli, entre autres. L'ensemble sera accompagné par Poon & Co.

Les trois artistes se disent ravis de ces retrouvailles qui mettront à l'honneur les chansons de l'Imerina, déclinées en trois univers. Pour Rija, ce concert sera aussi l'occasion d'offrir un avant-goût de son prochain album : « Le seul du genre en Afrique, puisqu'il s'agit d'une version Big Band, avec la participation d'un ensemble de saxophonistes », confie-t-il.

Le CEFERMAD, centre de fertilité de Madagascar et organisateur de l'événement, souhaite préserver la surprise autour du spectacle. « À chaque concert, le public connaît 50 % du programme, mais l'autre moitié reste inattendue à chaque fois », souligne Gothlieb de Tarika Johary. Et ce sera encore le cas ce dimanche. Des artistes de grande renommée sont également annoncés.

« Ces moments ensemble sont rares, il faut en profiter », conclut Farakely. Après ce rendez-vous dominical, Tarika Johary et Rija Ramanantoanina s'envoleront pour une tournée européenne qui débutera en Allemagne au début du mois d'octobre.

Rendez-vous donc ce dimanche 28 septembre à 14 h 30 au CCI Ivato pour ces chaleureuses retrouvailles.

