Sénégal: Mpox - Un deuxième cas confirmé à Dakar, selon le ministère de la Santé

Le ministère sénégalais de la Santé et de l'Hygiène publique a confirmé un deuxième cas de Mpox (anciennement appelé variole du singe) dans la capitale. Selon un communiqué de presse daté du 23 septembre 2025, un Sénégalais résidant dans le pays a été testé positif à la maladie.

Le patient présentait des signes évocateurs du Mpox depuis le 11 septembre 2025. Il a été reçu en consultation et a été hospitalisé au Service des Maladies Infectieuses de l'Hôpital de Fann le 21 septembre. Le prélèvement réalisé a ensuite été confirmé positif par le laboratoire le 22 septembre 2025.

Selon le communiqué, une enquête épidémiologique a permis d'identifier 20 personnes ayant été en contact avec le patient. À ce stade, le ministère précise qu'aucun lien n'a été établi entre ce nouveau cas et le premier cas de Mpox confirmé, ni avec les personnes contacts du premier patient.

Le ministère tient à rassurer la population que toutes les mesures nécessaires sont en place pour prévenir la propagation de la maladie. Il invite chacun à faire preuve de sérénité, à suivre les recommandations des agents de santé et à se rapprocher de la structure sanitaire la plus proche en cas d'apparition de signes évocateurs.