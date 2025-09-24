Sénégal: Mpox - Un deuxième cas confirmé à Dakar, selon le ministère de la Santé

23 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Djibril DIAO

Le ministère sénégalais de la Santé et de l'Hygiène publique a confirmé un deuxième cas de Mpox (anciennement appelé variole du singe) dans la capitale. Selon un communiqué de presse daté du 23 septembre 2025, un Sénégalais résidant dans le pays a été testé positif à la maladie.

Le patient présentait des signes évocateurs du Mpox depuis le 11 septembre 2025. Il a été reçu en consultation et a été hospitalisé au Service des Maladies Infectieuses de l'Hôpital de Fann le 21 septembre. Le prélèvement réalisé a ensuite été confirmé positif par le laboratoire le 22 septembre 2025.

Selon le communiqué, une enquête épidémiologique a permis d'identifier 20 personnes ayant été en contact avec le patient. À ce stade, le ministère précise qu'aucun lien n'a été établi entre ce nouveau cas et le premier cas de Mpox confirmé, ni avec les personnes contacts du premier patient.

Le ministère tient à rassurer la population que toutes les mesures nécessaires sont en place pour prévenir la propagation de la maladie. Il invite chacun à faire preuve de sérénité, à suivre les recommandations des agents de santé et à se rapprocher de la structure sanitaire la plus proche en cas d'apparition de signes évocateurs.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.