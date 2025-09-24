Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 septembre 2025

revue de presse

Hypertension - L'OMS alerte sur une crise mondiale aux lourds coûts humains et économiques

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié ce 23 septembre son deuxième rapport mondial sur l’hypertension, révélant que 1,4 milliard de personnes vivaient avec cette maladie en 2024. Pourtant, seule une personne sur cinq parvient à contrôler sa tension artérielle, malgré l’existence de traitements efficaces et de mesures de prévention.

Présenté lors d’un événement organisé en marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies qui se déroule présentement à New York, en partenariat avec Bloomberg Philanthropies et Resolve to Save Lives, le rapport met en lumière une réalité inquiétante : dans les pays à faible revenu, seuls 28 % disposent de tous les médicaments recommandés par l’OMS dans les structures de soins primaires, contre 93 % dans les pays riches. (Source allAfrica)

Les doléances des pays africains à l'ONU

Face à l'Assemblée général, les dirigeants africains vont plaider en faveur d'un rôle accru de l'Onu sur la scène internationale, d'une réforme du Conseil de sécurité et d'un soutien à la Palestine.

Cette année, les dirigeants africains qui prennent part à l'Assemblée générale des Nations unies vont réitérer des demandes déjà plusieurs fois formulées : obtenir une voix plus forte dans la gouvernance mondiale, promouvoir la paix et la sécurité, et mobiliser des ressources pour le développement durable.

Ils vont surtout plaider en faveur d'un ordre mondial plus équitable, qui reflète l'importance géopolitique croissante du continent et remédie à sa marginalisation historique. (Source Deutsche Welle)

Guinée : Le « oui » l’emporte largement au référendum constitutionnel

La Commission électorale guinéenne a publié lundi des résultats partiels du référendum constitutionnel tenu le 21 septembre. Ils donnent une victoire écrasante au camp du « oui », qui recueille 90,6 % des suffrages exprimés.

Sur plus de 6,7 millions d’électeurs inscrits, environ 4,8 millions ont voté, soit un taux de participation de 91,4 %. Ces chiffres portent sur 19 454 bureaux de vote déjà dépouillés et validés, répartis dans 200 communes du pays, soit un peu plus de la moitié des circonscriptions administratives.

Le « oui » obtient plus de 4 millions de voix, contre 450 000 pour le « non », selon la Directrice générale des élections, Djenabou Touré Camara. Le dépouillement des autres bureaux se poursuit et les résultats définitifs seront proclamés ultérieurement. (Source : TerangaNews)

L’Afrique à l’ère de l’IA : L’ambition de Google pour un futur numérique du continent

L’Afrique est sans doute l’un des continents les plus dynamiques du point de vue démographique, sociétal et technologique. Avec une population jeune appelée à presque doubler d’ici 2050, le défi est autant colossal que l’opportunité.

Récemment, Google a dévoilé une série d’initiatives ambitieuses pour que l’intelligence artificielle (IA) ne soit pas simplement une disruption globalisée, mais un levier de développement conçu pour l’Afrique, par l’Afrique. Ces annonces reposent sur trois piliers : la connectivité, l’accès aux produits et le développement des compétences. (Source : Afrik.com)

Sénégal: Un an après sa disparition - Amadou Mahtar Mbow, l'héritage d'un siècle de combats

C'est l'un des sages du continent. Ce mercredi marque le premier anniversaire du rappel à Dieu du Pr Amadou Mahtar Mbow (1921-2024). Enseignant, militant de l'indépendance, directeur général de l'Unesco puis président des « Assises nationales » au crépuscule du régime de Me Wade, l'intellectuel sénégalais a marqué son époque par son engagement et son humilité.

Né à Dakar le 20 mars 1921, alors que le Sénégal est encore une colonie française, Amadou Mahtar Mbow perd sa mère très tôt, un an après sa naissance.

Dès son plus jeune âge, il aspire à un monde plus juste et s'engage dans la lutte pour l'indépendance et le progrès social. À 19 ans, il s'engage volontairement dans l'armée de l'air française durant la Seconde Guerre mondiale, première étape de son combat pour la liberté. (Source Le Soleil)

La dette éthiopienne franchit le seuil de soutenabilité

Dans un rapport publié récemment, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international soulignent que l’Éthiopie fait face à une dette extérieure insoutenable.

Dans leur rapport, les deux institutions rappellent que l’Éthiopie n’a pas honoré le paiement des intérêts d’une euro-obligation en décembre 2023, un défaut qui marque officiellement l’entrée du pays en détresse de dette. Depuis, plusieurs échéances ont été manquées, aggravant les tensions financières. (Source : Africanews)

Les Nigérianes veulent plus de femmes au Parlement du pays

« Plus de places au Parlement pour les femmes » : c'est l'un des slogans scandés par plus de 500 nigérianes, le lundi 22 septembre, à Abuja. Ces femmes, en provenance des trente-six États du pays ont convergé à l'audience publique organisée par l'Assemblée nationale.

Depuis plusieurs années, les législateurs nigérians bloquent les textes pour une meilleure représentation des femmes dans la vie politique. Et une sénatrice, Natasha Akpoti est actuellement empêchée de siéger suite à un conflit avec le président du Sénat, Godswill Akpabio. Un projet de loi devrait être déposé prochainement pour réserver au moins 35% des sièges aux femmes au Parlement. (Source RFI)

A Kigali, l’Afrique en selle pour ses premiers mondiaux

Pour la première fois de leur histoire, les championnats du monde de cyclisme sur route se tiennent en Afrique. Kigali sera sous les projecteurs, du 21 au 28 septembre 2025, grâce à ce rendez-vous centenaire qui redessine la carte du vélo mondial et place le Rwanda au cœur du récit sportif international.

Le cyclisme a toujours eu ses bastions, de la Belgique à l’Italie en passant par la France, avec quelques escapades en Australie, au Qatar ou au Canada. Jamais, pourtant, le continent africain n’avait eu l’honneur d’abriter le rendez-vous planétaire organisé chaque année par l’Union cycliste internationale (UCI). (Source apanews)

Le brut nigérien continue de transiter par le Bénin

L’exportation du pétrole brut nigérien à partir des eaux béninoises se poursuit. Le navire-citerne Rythmic est attendu ce jeudi 25 septembre à Sémè.

Le navire-citerne Rythmic sera sur la station terminale de Sèmè pour charger une nouvelle cargaison de brut nigérien. Le projet pipeline Niger-Bénin long de 2000 km suit son cours alors même que les frontières terrestres entre les deux pays restent officiellement fermées. Malgré ce contexte, l’accord de transit signé entre Cotonou et Niamey reste en vigueur et continue de produire ses effets. (Source : 24haubenin.info)

Gabon : Arrestation de Samy Boucalt, autoproclamé «chef d’État-major des Mapanes»

Devenu tristement célèbre pour ses vidéos virales où il s’en prenait aux commerçants béninois, Samy Boucalt a été interpellé dimanche 21 septembre 2025 par les forces de l’ordre selon plusieurs sources concordantes relayées par Le Confidentiel. Son arrestation marque une nouvelle étape dans la lutte contre les dérives xénophobes et les incitations à la haine sur les réseaux sociaux.

Des vidéos virales, une polémique nationale. Depuis plusieurs jours, Libreville bruissait des vidéos où Samy Boucalt, se présentant comme « chef d’État-major des Mapanes », harcelait et imposait sa loi aux commerces tenus par des ressortissants béninois. (Source : GabonMediaTime)



