Sénégal: Ngor - Arrestation d'un trafiquant avec 37 pierres de crack

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Dakar (OCRTIS) a procédé, le lundi 22 septembre 2025, à l'interpellation d'un individu soupçonné d'appartenir à un réseau de trafic de drogue dure dans la zone de Ngor.

Selon les enquêteurs, l'opération fait suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel qui indiquait des activités suspectes autour du rond-point du casino du Cap-Vert. Lors de la fouille de sécurité effectuée sur le suspect, les agents ont découvert 37 pierres de crack et une demi-boulette de cocaïne. De l'argent liquide a également été saisi, soupçonné de provenir du trafic.

L'individu interpellé a été immédiatement placé en garde à vue. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs et détention de drogues en vue de trafic. L'enquête se poursuit afin d'identifier d'éventuels complices et de démanteler le réseau actif dans cette partie de Dakar.