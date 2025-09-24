Congo-Brazzaville: Maison d'arrêt - Les bacheliers en détention sollicitent la grâce présidentielle

Admis au baccalauréat d'enseignement général, session de juin 2025, des détenus de la maison d'arrêt et de correction de Brazzaville ont sollicité, le 20 septembre, une grâce présidentielle afin de leur permettre de poursuivre les études universitaires.

Les détenus admis récément au baccalaurét ont exprimé leur voeu lors de la visite du directeur général de l'administration pénitentiaire, le colonel- major Jean Blaise Komo, couplée à la remise des attestations de réussite aux examens d'État de cette année, notamment le Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE), le brevet d'études du premier cycle (BEPC) et le baccalauréat d'enseignement général.

« Dans le souci de poursuivre notre scolarité, nous venons amplement auprès de votre haute responsabilité solliciter notre mise en liberté. Cette liberté sollicitée après notre brillant travail nous permettra d'accomplir l'un de nos rêves : celui de nous réinsérer dans la société et de contribuer à la construction du Congo de demain. Les années 2024 et 2025 ont été décrétées années de la jeunesse par son excellence monsieur le président de la République, Denis Sassou N'Guesso », a rappelé un des détenus admis au baccalairéat après la réception de son attestation de réussite.

Galvanisant le moral des détenus, le directeur général de l'administration pénitentiaire, le colonel- major Jean Blaise Komo, au nom du garde des sceaux, ministre de la Justice, des Droits humains et la Promotion des peuples autochtones, les a invités à se préparer sérieusement pour cette nouvelle année académique. Il s'est félicité du fait que malgré les conditions d'études et de détention pas toujours commodes, les prisonniers de la maison d'arrêt de Brazzaville ont pu satisfaire aux différents examens d'État.

« Je voudrais ici vous dire que le baccalauréat est le premier diplôme universitaire. Il vous permet d'aller à l'Université Marien-Ngouabi ou Denis-Sassou-N'Guesso. Donc, je vous félicite pour votre réussite parce qu'à la maison d'arrêt, nous qui la gérons connaissons quels sont les problèmes auxquels vous faites face. Mais, Dieu a fait grâce, vous êtes admis. Je vous remets l'attestation de réussite et votre relevé individuel de notes parce que votre orientation universitaire dépend des moyennes obtenues par matière », a précisé le directeur général.

Des résultats jugés satisfaisants

En soutien à ces efforts, le directeur général de l'administration pénitentiaire a également apporté du matériel pédagogique pour assurer une rentrée scolaire efficace au sein du centre de détention. « Si nous avons fait 99 ou 97 % du taux d'admission, nous aimerons faire 100 % l'année prochaine. Je voudrais dire aux élèves qui sont inscrits cette année de faire comme les anciens.

Ils doivent faire mieux parce que la maison d'arrêt n'est pas une fin en soi, au finish, ils sortiront. Mais quand ils vont sortir, il faut qu'ils aient leurs diplômes pour être insérés dans la société. C'est la mission principale de l'administration pénitentiaire, préparer les détenus à une réinsertion...Nous croyons et nous sommes engagés à exécuter les instructions du gouvernement pour que cette réinsertion se fasse », a assuré le colonel-major, Jean Blaise Komo.

Notons que c'est pour la première fois que la maison d'arrêt et de correction de Brazzaville procède à la remise d'attestation aux détenus admis aux examens d'État. Depuis 2017, l'univers carcéral inscrit chaque année des détenus aux différents examens d'État. Le but étant d'offrir une chance d'éducation et de réhabilitation aux personnes incarcérées. Pour cette année, la Maison d'arrêt de Brazzaville a présenté dix candidats au BEPC, quatorze au baccalauréat général et onze au CEPE dont dix ont été déclarés admis. Les résultats obtenus cette année sont en nette amélioration par rapport à l'an dernier.

Une initiative salutaire pour les parents des détenus qui ont remercié le gouvernement pour la remise des diplômes aux enfants. « Nous sommes très satisfaits de ce geste du gouvernement, qu'il continue dans cette lancée. Malgré la prison, il a soutenu les enfants qui ont arraché leur examen d'Etat.

Beaucoup de gens pensent que lorsque vous êtes détenus à la maison d'arrêt, vous êtes perdus, alors qu'il y a toutes les formations qui se font sur place, et même des petits métiers. Nous remercions le gouvernement et surtout plaidons pour que les enfants puissent bénéficier d'une grâce présidentielle afin de suivre leurs études universitaires », ont également plaidé les parents des détenus.