Congo-Brazzaville: Paris-Brazzaville - Un nouveau jumelage axé sur l'écologie urbaine

La perspective d'un renforcement du partenariat entre les capitales française et congolaise a été évoquée, le 22 septembre, à New York, par le maire Anne Hidalgo, et le président congolais, Denis Sassou N'Guesso. Un projet de jumelage qui pourrait s'articuler autour de l'écologie urbaine, ainsi qu'autour de la jeunesse et du sport.

À l'issue de la rencontre avec le chef de l'État congolais, le maire de la capitale française a annoncé une volonté partagée de renforcer les liens avec Brazzaville, ancienne capitale de l'Afrique équatoriale française et de la France libre. Le projet d'un partenariat plus structuré pourrait couvrir plusieurs domaines prioritaires, principalement l'écologie urbaine, la jeunesse et le sport. Des axes de coopération que Paris maîtrise bien, notamment après l'organisation réussie des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

Axée sur la végétalisation de la ville, l'agriculture urbaine ou encore la gestion des déchets, l'écologie urbaine représente une priorité pour les deux dirigeants. « Je pense que ce renforcement passe d'abord par des échanges et des coopérations très concrètes. Brazzaville est déjà très impliquée, notamment à travers l'Association internationale des maires francophones(AIMF), et son gouverneur joue un rôle actif dans notre réseau », a souligné Anne Hidalgo. Elle a également salué l'engagement de Brazzaville dans les initiatives de transformation urbaine et d'écologie, citant sa propre visite dans cette capitale congolaise et les efforts visibles dans l'aménagement urbain.

Anne Hidalgo a tenu à rappeler le rôle central joué par Denis Sassou N'Guesso dans les négociations climatiques internationales, notamment lors de l'Accord de Paris en 2015. « Le président Sassou N'Guesso a été un acteur clé dans la défense des forêts tropicales et équatoriales. Son engagement environnemental est connu et reconnu. Aujourd'hui, alors que les enjeux écologiques deviennent vitaux pour les villes du Nord comme du Sud, cette coopération prend tout son sens », a-t-elle déclaré.

Outre l'environnement, le domaine de la jeunesse constitue un autre pilier de ce rapprochement. Anne Hidalgo a insisté sur l'importance d'initier des projets communs en faveur des jeunes, en lien avec le sport, l'éducation et la culture. Au-delà du jumelage Paris-Brazzaville, cette coopération pourrait s'inscrire dans un cadre multilatéral plus large, avec l'appui de l'AIMF. Brazzaville y joue déjà un rôle important, et Paris entend s'appuyer sur cette dynamique pour construire des partenariats durables entre les villes francophones.

Les deux responsables ont échangé sur les mutations du monde actuel et sur la nécessité de renforcer les liens entre pays développés et pays en développement. Un dialogue d'égal à égal, fondé sur la solidarité, la complémentarité et l'engagement commun face aux défis globaux, notamment climatiques.