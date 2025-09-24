ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf s'est entretenu, mardi à New York, avec la présidente de la République de Namibie, Mme Netumbo Nandi-Ndaitwah, dans le cadre de sa participation aux travaux du segment de haut niveau de l'Assemblée générale (AG) des Nations Unies, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, "la présidente namibienne a chargé M. Attaf de transmettre ses salutations au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que sa volonté de travailler de concert avec lui au développement des relations bilatérales, dans le cadre du capital historique commun, grâce au soutien de l'Algérie à la lutte du peuple namibien pour l'indépendance", ajoute la même source.

De son côté, le ministre d'Etat a transmis "les salutations du président de la République à la présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah, lui faisant part de sa volonté de travailler de concert avec elle, en vue d'insuffler une dynamique accrue aux relations d'amitié et de solidarité historique liant les deux parties".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La rencontre a, par ailleurs, permis d'"examiner les différents volets des relations privilégiées entre l'Algérie et la Namibie ainsi que les moyens de les promouvoir à de larges perspectives, conformément à la ferme volonté animant les dirigeants des deux pays de consolider la coopération bilatérale dans divers domaines", précise la même source.

Les deux parties ont, également, passé en revue plusieurs questions internationales et régionales actuelles, soulignant la nécessité de poursuivre la coordination au sein des fora internationaux, au service des causes justes dans le continent africain et dans le monde entier, notamment la cause palestinienne et celle de la décolonisation au Sahara occidental", conclut le communiqué du ministère.