ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, M. Abdelmalek Tacherift, a présidé, mardi, une réunion de la Commission nationale de préparation des cérémonies commémoratives des journées et des fêtes nationales, en prévision du 64e anniversaire de la Journée nationale de l'émigration (17 octobre 1961) et du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération.

A cette occasion, le ministre a appelé les membres de la commission, représentants différents départements ministériels et organismes nationaux, à prendre toutes les mesures nécessaires et à mobiliser les moyens disponibles pour assurer "une coordination étroite" et accompagner les directions des Moudjahidine ainsi que les établissements muséaux pour la réussite des activités de ces anniversaires, à travers l'élaboration de programmes de qualité et leur promotion via les différents supports et plateformes médiatiques.

Le ministre a insisté sur "l'importance" d'impliquer les membres de la communauté nationale à l'étranger, en invitant les représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les associations actives à "participer aux programmes commémoratifs, afin de renforcer les liens nationaux et de consolider la mémoire collective au sein de la diaspora".

Dans ce cadre, M. Tacherift a annoncé l'initiative du ministère d'organiser une conférence nationale sur les événements et massacres du 17 octobre 1961, en plus de la tenue de colloques et de séminaires dans toutes les wilayas et les établissements muséaux du moudjahid, ainsi que des événements marquants pour le 71e anniversaire de la glorieuse Révolution de libération, et ce pour que cela soit "à la hauteur de la grandeur de cette halte historique déterminante".

Concernant la Journée nationale de l'émigration, M. Tacherift a rappelé qu'elle "évoque les pages sanglantes des crimes du colonialisme français, en particulier les massacres du 17 octobre 1961 à Paris, lorsque les Algériens établis à l'étranger ont subi les formes les plus brutales de répression pour avoir exprimé leur soutien à la lutte de libération", soulignant que ces crimes perpétrés contre notre diaspora, tout comme les hauts faits héroïques sur les champs de bataille "inspirent aux enfants de cette patrie davantage de fierté et de reconnaissance envers nos valeureux chouhadas et vaillants moudjahidine, et nourrissent en eux un profond sens de responsabilité en vue de poursuivre la marche entamée".

A l'approche du 71e anniversaire de la glorieuse Révolution du 1er Novembre, le ministre a affirmé qu'il s'agit de "rappeler le déclenchement de la plus grande révolution de libération du XXe siècle, ayant fait des sacrifices du peuple algérien un symbole universel de liberté et de souveraineté", soulignant que cet anniversaire "n'est pas une simple halte devant un évènement historique, mais un devoir qui porte en lui un message de fidélité aux martyrs, l'inspiration des valeurs de cette noble Révolution et l'ancrage de l'esprit de citoyenneté chez les générations futures, investies de la mission de poursuivre l'édification du pays et de préserver son indépendance et son unité".

Le ministre a également évoqué, au cours de la réunion, le 69e anniversaire de la mort en martyr du chef emblématique, Zighoud Youcef, coïncidant avec la date de ce jour du 23 septembre, rappelant que le sacrifice pour la patrie "a été et demeurera l'expression la plus noble du dévouement et de loyauté", tout en réitérant l'engagement à poursuivre la marche sur la voie des martyrs.