Afrique: Nasri reçoit les représentants du Conseil de la nation au sein de la Commission parlementaire mixte Algérie-UE

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri a reçu, mardi, les représentants du Conseil de la nation au sein de la Commission parlementaire mixte (CPM) "Algérie-Union européenne (UE)", indique un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Cette rencontre s'est tenue "en prélude à la réunion de coordination organisée entre les représentants du Parlement issus du Conseil de la nation et de l'Assemblée populaire nationale (APN), en préparation de la réunion de la CPM Algérie-UE, prévue le 2 octobre 2025 à Bruxelles (Belgique)", précise la même source.

M. Nasri a, à cette occasion, donné ses orientations quant à la nécessité de "la coordination et du dialogue diplomatique avec leurs homologues européens, dans l'intérêt des deux parties".