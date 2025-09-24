Algérie: Nécessité d'accélérer la cadence de modernisation et de développement des services de l'aéroport international d'Alger

23 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud a affirmé, mardi, la nécessité d'accélérer la cadence de réalisation des projets relatifs à la modernisation et au développement des services de l'aéroport international d'Alger "Houari Boumediene", indique un communiqué du ministère.

Le ministre s'est exprimé lors d'une réunion de coordination qu'il a présidée au siège du ministère, au Palais du Gouvernement, consacrée à l'évaluation de l'état d'avancement des travaux relatifs à la concrétisation d'une nouvelle vision pour le développement des services de l'aéroport international d'Alger, et ce, en présence de cadres centraux du ministère.

La rencontre intervient en parachèvement d'une réunion précédente au cours de laquelle le ministre a donné des instructions pour réaliser une vidéo de simulation illustrant avec précision la durée du parcours classique (entrée, enregistrement, contrôle, embarquement) comparé au parcours intelligent.

Selon le communiqué, l'exposé a démontré "le grand écart en termes de rapidité, de fluidité et d'efficacité" entre les deux processus, soulignant "le besoin urgent d'adopter des solutions numériques modernes".

Au terme de l'exposé, le ministre a souligné "la nécessité de remplacer le système d'empreintes par des solutions numériques et intelligentes pour éviter la surcharge et assurer la fluidité du trafic avec l'accélération de l'opération de modernisation, en élaborant un cahier des charges aboutissant à une contractualisation efficace, et assurant la rapidité de réalisation et la transparence dans l'exécution, dans le cadre du respect des législations juridiques et réglementaires et des normes internationales".

Sayoud a affirmé, en outre, l'importance de la coordination avec les différents acteurs au niveau de l'aéroport d'Alger, à commencer par les services de sécurité et les douanes et jusqu'à l'Etablissement de gestion des services aéroportuaires d'Alger (EGSA-Alger), en vue d'atteindre les plus hauts niveaux d'efficacité et de performance, en sus d'accélérer le rythme d'exécution en adoptant des solutions techniques innovantes consacrant la transformation numérique des aéroports nationaux.

Au terme de la rencontre, le ministre a adressé ses remerciements à l'EGSA-Alger pour le progrès "considérable" enregistré dans l'élaboration de ce projet stratégique.

Le ministre a également salué les efforts colossaux consentis par les services de sécurité et les douanes, affirmant que "le succès de l'opération de modernisation et de transformation numérique dépend du travail collectif et de la coordination permanente entre les différents intervenants", précise le document.

