Afrique: L'Algérie accueille mercredi et jeudi les 7es Rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice

ALGER — L'Algérie accueillera, mercredi et jeudi, les 7es Rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice, organisées par la Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ), en partenariat avec le ministère de la Justice et en collaboration avec l'Union internationale des huissiers de justice (UIHJ), a indiqué mardi un communiqué de la Chambre.

Cet évènement, placé sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, constitue "une étape stratégique vers le renforcement de la coopération juridique internationale", d'autant qu'il réunira "plus de 180 participants étrangers représentant 33 pays de différents continents ainsi que plus de 700 participants algériens", précise la même source.

Ces rencontres verront également la participation du président de l'UIHJ, Marc Schmitz, de la présidente de l'Union africaine des huissiers de justice et officiers judiciaires (UAHJ), Mme Rosine Zongo, et du Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH), M. Christophe Bernasconi.

"En abritant cet important évènement, l'Algérie confirme sa présence sur la scène internationale, d'autant plus que l'organisation de cette rencontre intervient après concurrence avec un autre pays, ce qui constitue une reconnaissance internationale de la compétence des institutions professionnelles du pays et de son attachement aux normes internationales", souligne le communiqué.

Au cours de ces rencontres, les participants débattront de l'évolution du rôle de l'huissier de justice dans la société à la lumière des transformations numériques et sociales, outre son rôle dans la médiation, la protection des droits et la prestation d'un service public efficace.

L'accent sera également mis sur l'importance de la formation continue et de l'adaptation aux défis juridiques contemporains, conclut la même source.