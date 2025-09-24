Algérie: Oualid souligne à Mostaganem l'importance de s'appuyer sur le savoir, la technologie et les compétences des jeunes dans le secteur agricole

MOSTAGANEM — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yacine El-Mahdi Oualid, a souligné, mardi à Mostaganem, l'importance de s'appuyer sur le savoir, la technologie et les compétences des jeunes dans le secteur agricole.

Lors d'une conférence de presse tenue en marge de la 1ère édition du Salon national des industries de transformation des produits alimentaires, agricoles, du commerce et de l'exportation, le ministre a déclaré que l'agriculture fait face à plusieurs défis (eau, sol), ce qui exige un passage à une nouvelle étape où le secteur s'appuierait sur la connaissance, les technologies modernes et les jeunes compétences.

Il a ajouté que cet événement économique, initié par de jeunes entrepreneurs, est très important pour le secteur, car il permet de découvrir les jeunes investisseurs et les porteurs de projets.

Le ministre a souligné que la jeunesse manifeste un intérêt croissant pour le secteur agricole et les industries agroalimentaires, notamment grâce à l'abondance de la production.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La prochaine étape, a-t-il précisé, nécessite davantage d'investissements dans les industries de transformation et la modernisation, en s'appuyant sur les solutions et les services innovants offerts par les startups et les micro-entreprises, afin d'améliorer la productivité.

De son côté, le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a affirmé que ce genre d'initiatives économiques reflète la volonté de l'Etat d'impliquer les jeunes dans divers domaines économiques, soulignant que l'agriculture est un secteur vital et stratégique dans lequel les jeunes innovants et créatifs doivent s'engager.

Il a poursuivi en indiquant que les pavillons de ce Salon "réunissent innovations, technologies modernes et leurs différentes applications intelligentes comme solutions à plusieurs problèmes agricoles, tout en mettant en lumière la volonté des jeunes de contribuer à la dynamique économique actuelle que connaît l'Algérie", ce qui constitue, selon lui, "un enjeu majeur".

Ce Salon, organisé sur trois jours par l'Agence de promotion des événements économiques "Eventor", constitue un espace économique important réunissant producteurs, investisseurs et experts de divers secteurs, afin d'échanger les expériences et de présenter les dernières innovations dans le domaine des industries alimentaires et agricoles, ont indiqué les organisateurs.

Un Colloque est prévu, mercredi en marge de cette édition, sur la durabilité et les enjeux de l'industrie de transformation des produits alimentaires, ainsi que sur les moyens de transition de l'agriculture traditionnelle à une agriculture intelligente, avec un focus sur les mécanismes mis en place par l'Etat pour financer et accompagner les projets dans les secteurs stratégiques, a-t-on fait savoir de même source.