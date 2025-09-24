Algérie: L'extension du port phosphatier d'Annaba 'un projet stratégique pour renforcer la compétitivité de l'économie nationale'

ANNABA — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a affirmé, mardi à Annaba, que l'extension du port phosphatier de cette ville représente "un projet stratégique qui permettra de renforcer les capacités nationales en matière d'exploitation et d'exportation, et d'accroître la compétitivité de l'économie nationale".

Le ministre a précisé, lors d'une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Annaba, que ce projet "s'inscrit dans le cadre du projet national de phosphate intégré, décidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, afin de valoriser et d'exploiter les réserves nationales de phosphate".

Il a également souligné que les hautes autorités du pays accordent "une attention particulière" à ce projet vital qui constitue "un maillon essentiel dans le processus de diversification de l'économie nationale et de réduction de la dépendance aux hydrocarbures".

Le projet d'extension, dont les travaux ont été confiés à un consortium d'entreprises algéro-chinois, comprend la réalisation d'une plateforme de base, l'allongement de la digue principale de 1.400 m, la construction d'un quai minéralier de 1.600 m de long et d'un tirant d'eau de 16 m, ainsi que l'aménagement des zones adjacentes sur une superficie de 82 hectares et le creusement du bassin à la profondeur requise avec évacuation des matériaux non utilisables, selon les explications fournies sur place.

Djellaoui a rappelé que ce projet, lancé le 24 mars 2024, "progresse à un rythme acceptable", avant d'ajouter qu'il "permettra à l'Algérie de renforcer sa position sur le marché méditerranéen et international en augmentant les capacités d'exportation et en développant les activités liées à la chaîne de production du phosphate".

Le ministre a également annoncé la prise d'une série de mesures urgentes pour accélérer le rythme de réalisation, faisant état, notamment, de la mise en place d'une "commission centrale de suivi, et de l'établissement d'un calendrier de travail précis, en garantissant une coordination permanente avec les différents intervenants sur le terrain".

Il a ajouté que ce projet d'extension du port phosphatier d'Annaba ouvrira des perspectives prometteuses pour l'investissement et le partenariat, contribuera à la création de nouveaux emplois et renforcera la dynamique économique dans la région Est du pays".