Algérie: Hydraulique - Derbal insiste sur la nécessité de réaliser les projets sectoriels dans les délais impartis

ALGER — Le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, a insisté, mardi, sur la nécessité d'accélérer la cadence de réalisation des projets sectoriels dans les délais impartis, afin d'améliorer le service public de l'eau, indique un communiqué du ministère.

Derbal a présidé une réunion de travail consacrée au suivi de l'état d'exploitation des barrages et de l'avancement des opérations et des projets de développement relevant de l'Agence nationale des barrages et transferts (ANBT), et ce en présence des cadres du ministère, du directeur général de l'Agence et du directeur central des réalisations pour l'Est, précise la même source.

A cette occasion le ministre a insisté sur "la nécessité d'accélérer la cadence de réalisation des projets en cours, d'intensifier le suivi sur le terrain et de lever tous les obstacles susceptibles d'entraver leur avancement".

L'objectif principal, selon le ministre, demeure la concrétisation de ces projets sur le terrain et dans le délais impartis, de manière à contribuer à l'amélioration et au développement du service public de l'eau", conclut le communiqué.