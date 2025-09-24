Tunisie: Sortie nationale ce mercredi de BARZAKH premier long métrage du réalisateur tuniso-canadien Kays Mejri

TUNIS — Le nouveau film « Barzakh », premier long métrage du réalisateur tunisien installé au Canada Kays Mejri, fera sa sortie en salles à partir de ce mercredi 24 septembre.

"Barzakh" est un drame de Science-fiction (1h24) qui a été réalisé par Kays Mejri et coécrit avec Karim Laamouri, sous une musique de Haitham Mahbouli.

Son avant-première a eu lieu dans le cadre de la 5ème edition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC), tenue du 14 au 21 décembre 2024, où il a été sélectionné parmi douze film de la compétition nationale. Il a été également présentés dans plusieurs festivals internationaux.

Une projection de presse a eu lieu, mardi matin, à la salle Tahar Cheriaa à la Cité de la Culture, en présence de l'équipe du film dont la productrice et actrice Fatma Nasser. Cette dernière a notamment a évoqué le manque de soutien financier pour ce film dont "la réalisation a été rendue possible grâce à la solidarité des membres de son équipe", a-t-elle dit.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour ce premier long-métrage de fiction, le réalisateur a fait appel à une pléaide d'acteurs et d'actrices tunisiens. Fatma Nasser, Jamal Madani, Mohamed Sayari sont à l'affiche avec Oussema Kochkar, Nour Bettaïeb, Khouloud Jlidi, Walid Dziri, Atef Jlassi, Hana Bannani, Meriem Ben Hessin, Bouthaina Bouhaha, Ahmed Kaak et Mohamed Madani.

"Après être arrivée à la ferme familiale pour rendre visite à son père malade, Farah se retrouve malgré elle, au centre d'une bataille surnaturelle entre les forces du bien et du mal..." (Synopsis).

Dans un monde suspendu entre deux rives, Barzakh raconte des destins croisés, des vies marquées par l'attente, l'exil et la quête de sens. Une fresque poétique et humaine signée par le scénariste et réalisateur tuniso-canadien, Kays Mejri qui partage son temps entre Tunis et Montréal. Avant Barzakh, il a realisé des courts métrages dont Please Breathe... Lucy (2012), Der Untermensch (2013) et Khaos (2014). Plus récemment, il a écrit et réalisé les courts métrages When the Sky Began to Scream (2016), The Slip (2018) et Last Day of Sun (2020).

Actuellement, Kays Mejri est en pré-production pour son prochain long-métrage, La Dormante, dont le tournage est prévu pour le début de l'année 2026.

L'actrice et productrice Fatma Nasser mène une carrière internationale partagée entre la Tunisie, l'Égypte et le Maghreb. Elle a tourné dans de nombreuses séries télévisées égyptiennes à succès, dont un rôle principal dans la série Netflix Black Crowds et dans le long métrage de Yousri Nasralla, Femmes du Caire.

Elle a également tenu le premier rôle dans le film Jalaleddine du réalisateur marocain Hassan Benjelloun, une oeuvre primée qui a fait le tour des festivals, et a joué dans le film Mostafa, qui a lui aussi remporté plusieurs prix internationaux.

Fatma Nasser est membre fondatrice de la société de production Vertigo Films, qui a produit la série à succès Awled Al Ghoul en 2021. Elle est aussi la fondatrice de la société de production FB Production .

"Barzakh" est produit en 2024 par "FB Productions" de Fatma Nasser avec Tamer Mortada, Yasmine Doukar et Amira Derouiche en tant que producteurs associés en plus de la compagnie OGITREV comme, comme producteur exécutif.

L'équipe du film est notamment composée de Ikbal Arafa en tant que Directeur de la photographie, Malek Chatta et Fakhereddine Amri au montage.

Hakka Distribution est son distributeur en Tunisie.

Une projection en avant-première est programmée pour ce soir à 20h, dans l'une des salles de Pathé Tunis City. A partir de demain, le film sera projeté dans divers cinémas de la Capitale (L'Alhambra, Pathé Tunis City ..).