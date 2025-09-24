Algérie: Athlétisme / Mondial 2025 - 'Je suis heureux de ma médaille d'argent et mon objectif demeure l'or aux JO 2028'

ALGER — Le demi-fondiste algérien, Djamel Sedjati, a de nouveau exprimé sa satisfaction après avoir décroché la médaille d'argent lors de la finale du 800 mètres aux Championnats du monde d'athlétisme à Tokyo, tout en affirmant viser désormais l'or lors des prochaines échéances, notamment les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

Dans une déclaration faite à l'aéroport international Houari Boumediene, à son arrivée mardi en provenance de la capitale japonaise, Sedjati a affirmé : "Je remercie Dieu pour cette médaille d'argent remportée face aux meilleurs spécialistes du 800 m au monde. J'ai désormais remporté toutes les couleurs de médailles, il ne me reste que l'or, que je vise lors des prochaines compétitions internationales grâce à une préparation encore plus poussée".

Sedjati a été accueilli à son retour par le ministre des Sports, M. Walid Sadi, ainsi que du Général Djabou M'hamed Abdelhak, Chef du service des sports militaires au Département Emploi-Préparation de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), en plus du père de l'athlète.

Le coureur a, entre autres, souligné que la finale du 800 mètres a été particulièrement difficile, en raison du niveau très élevé des participants: "Les quatre premiers ont réalisé des chronos très proches les uns des autres, chacun avait ses chances de monter sur le podium".

"Je pense que le temps de 1 min 41 s 90, que j'ai réalisé en finale, est un exploit remarquable. Je suis honoré de faire partie de cette génération de coureurs très forts dans une spécialité parmi les plus exigeantes de l'athlétisme, où tout se joue à quelques centièmes de seconde. Je vous promets qu'on entendra l'hymne national lors des prochains JO à Los Angeles.".

Et d'ajouter : "J'ai ressenti une immense joie en remportant cette médaille d'argent que je dédie au peuple algérien et à sa tête le Président de la République, ainsi qu'au Haut Commandement de l'Armée nationale populaire, à sa tête le Général de Corps d'Armée, ainsi qu'au peuple algérien qui m'a soutenu toute au long de l'année. Je remercie aussi mon entraîneur Amar Benida, ainsi que la championne olympique Benida Merrah, qui m'ont soutenu dans les bons comme dans les moments durs. Je vous promets d'autres exploits à l'avenir et de nouvelles médailles pour apporter joie et fierté à notre peuple.".

Pour rappel, Djamel Sedjati a terminé deuxième de la finale du 800 m aux Mondiaux, avec un temps de 1 min 41 s 90, derrière le Kényan, Emmanuel Wanyonyi, médaillé d'or avec 1 min 41 s 86, et devant le Canadien Marco Arop, médaillé de bronze avec 1 min 41 s 95.

Agé de 26 ans et sous la coupe de son entraîneur, Amar Benida, Sedjati avait déjà remporté l'argent du 800 m, en 2022 lors des Championnats du monde à Eugene (Etats-Unis) avec un temps de 1 min 44 s 14. Il avait également décroché la médaille de bronze sur la même épreuve aux Jeux Olympiques de Paris 2024.