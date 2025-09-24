Algérie: Mme Bendouda appelle les conteurs à contribuer à la transmission du patrimoine oral algérien aux générations montantes

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Mme Malika Bendouda, a tenu, mardi au Palais de la Culture Moufdi Zakaria (Alger), une rencontre avec une pléiade de conteurs (hakawatis) algériens, dans le cadre d'un programme culturel national visant à valoriser le patrimoine immatériel, les invitant à contribuer à la transmission du patrimoine oral algérien aux générations montantes et à sa préservation.

A cette occasion, Mme Bendouda a affirmé qu'"un programme national a été lancé pour accompagner les élèves au niveau des principales bibliothèques de lecture publique, en y intégrant un programme hebdomadaire de conteur", afin que ce dernier puisse jouer "un rôle essentiel dans la transmission de la chaleur des contes aux enfants d'aujourd'hui, et leur offrir des histoires issues du patrimoine populaire oral algérien".

"Les principales bibliothèques de lecture publique à travers le territoire national ouvriront leurs portes aux conteurs algériens de différentes régions du pays", en vue de "rapprocher la génération montante du patrimoine populaire oral", a-t-elle poursuivi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La ministre a également appelé les conteurs à la nécessité de participer à ce programme "ambitieux", les invitant par là même à "trouver un mécanisme pour protéger leurs droits, et à organiser leurs efforts en groupes de travail". Elle a, dans ce sens, salué la "proposition de création d'une Maison du Conte, et à en faire un projet international pour le conte africain".

Mme Bendouda a, par ailleurs, affirmé que son secteur "contribuera à l'enregistrement et à la préservation de ce patrimoine oral algérien, en le transmettant aux générations montantes avec le son et l'image ainsi que sur des plateformes numériques", tout en oeuvrant à la création d'"archives" sur ce legs, avec la participation de "chercheurs et d'experts de la Bibliothèque nationale d'Algérie".

Les conteurs ayant pris part à cette rencontre ont unanimement souligné l'importance de leur permettre d'exercer sur le terrain, à travers des semaines culturelles et des rencontres de proximité avec les écoliers et les étudiants universitaires, outre leur besoin de créer une "Maison du Conte" pour répertorier et organiser la profession de conteur en tant qu'éducateur et créateur, et de bénéficier de la formation continue pour développer leurs outils de travail et de narration.