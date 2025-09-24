Algérie: ONDA - Octroi d'une licence d'exploitation à la chaîne 'AL24 NEWS'

23 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — L'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA) et la chaîne de télévision "AL24 NEWS" ont signé, mardi à Alger, une licence d'exploitation, dans le cadre du renforcement de la protection des droits des créateurs et de la consécration des orientations en faveur du respect du cadre juridique relatif à la distribution et à la diffusion des oeuvres protégées, a indiqué un communiqué de l'ONDA.

La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de la chaîne "AL24 NEWS", entre le directeur de l'ONDA, Samir Thaalbi, et le directeur général par intérim de la chaîne, Hichem Melaksou.

Cet accord "vise à définir les conditions en vertu desquelles l'ONDA accorde à la chaîne les droits d'exploitation du répertoire des œuvres protégées, dans le cadre de sa diffusion télévisuelle et numérique", tout en contribuant à "la protection de l'ensemble des droits des auteurs et ayants droit en général, dans un cadre législatif précis".

L'ONDA a adressé, "au nom de ses créateurs", ses remerciements à la chaîne pour avoir "assumé sa responsabilité en matière de respect des droits d'auteur".

