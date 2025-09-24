Algérie: Sûreté de wilaya d'Alger - Saisie de près de 13 kg de kif traité et de plus de 3 kg de cocaïne en août dernier

ALGER — Les services de la Sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé, durant le mois d'août dernier, à la saisie de près de 13 kg de kif traité, de plus de 3 kg de cocaïne, et plus de 300 comprimés psychotropes, a indiqué, mardi, un communiqué des mêmes services.

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, sous toute ses formes, les services opérationnels de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya d'Alger ont traité, durant le mois d'août écoulé, 7.022 affaires liées notamment à l'atteinte aux personnes et aux biens, au trafic de stupéfiants et de produits psychotropes, au port d'armes blanches prohibées et aux crimes cybernétiques", précise le communiqué.

Ces opérations se sont soldées "par l'arrestation de 7.856 individus ayant été présentés devant les juridictions territorialement compétentes, après parachèvement des procédures légales".

Dans ce cadre, il a été procédé à la saisie de 12 kg et 108 grammes de kif traité, de 3 kg et 694 gr de cocaïne, de 43,94 gr d'héroïne, et de 301.711 comprimés psychotropes", précise le communiqué.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) rappelle le numéro vert 15 48, la ligne de secours 17, ainsi que l'application "Allô Chorta", mis à la disposition des citoyens, pour le signalement de tout comportement suspect.