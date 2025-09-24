Algérie: Examen de validation de niveau pour les diplômés des écoles coraniques et des Zaouïas mercredi et jeudi

23 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — L'examen de validation de niveau pour les diplômés des écoles coraniques et des Zaouïas, cycles trois et quatre, est prévu mercredi et jeudi, a annoncé mardi le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs dans un communiqué.

Un nombre de 1483 candidats, étudiants des écoles coraniques et des zaouïas, des différentes wilayas du pays, est concerné par cet examen organisé à travers les instituts de formation spécialisés des corps spécifiques de l'administration des affaires religieuses et des wakfs au niveau national, précise le communiqué.

A cet effet, le ministère a mis en place tous les moyens pédagogiques et organisationnels, à l'instar des commissions d'encadrement, de contrôle et de supervision, en vue d'assurer le bon déroulement des épreuves, selon la même source.

S'inscrivant dans le cadre du programme annuel relatif à la qualification des diplômés des écoles coraniques et des zaouïas, cet examen vise à "promouvoir le système d'enseignement coranique en le reliant aux parcours de formation, ce qui permettra aux étudiants des écoles coraniques et des zaouïas d'intégrer les programmes de concours d'accès aux instituts de formation des cadres religieux, en vue d'un recrutement à l'un des rangs liés au secteur des affaires religieuses et des wakfs", note le communiqué.

