Algérie: CREA - Clôture de l'initiative de distribution de fournitures scolaires aux familles nécessiteuses

ALGER — L'initiative de distribution de fournitures scolaires aux élèves issus de familles nécessiteuses, lancée par le Conseil du renouveau économique algérien (CREA), a été clôturée, mardi, à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger, par l'acheminement de la dernière cargaison de fournitures scolaires à destination de la wilaya d'Adrar via Air Algérie.

Le président du CREA, Kamel Moula a précisé dans une déclaration à la presse que cette opération, qui a permis de distribuer d'importantes quantités de fournitures scolaires au profit de plusieurs wilayas du pays, a été menée en partenariat avec la compagnie Air Algérie, laquelle a assuré le transport de ces aides vers les wilayas concernées en coordination avec les autorités locales.

Ces aides comprennent l'ensemble des besoins des élèves issus des familles nécessiteuses pour suivre leur scolarité au titre de l'année 2025-2026 dans de bonnes conditions, a-t-il ajouté.

Selon Moula, cette initiative s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à garantir les meilleures conditions pour la rentrée scolaire et à alléger les charges pesant sur les familles. Les préparatifs pour cette rentrée ont mobilisé, durant huit mois, l'ensemble des partenaires concernés dont les autorités publiques, les collectivités locales et les opérateurs économiques.

Concernant la rentrée scolaire de cette année, le président du CREA a indiqué qu'elle a été accueillie "avec soulagement par les familles, en raison des prix abordables des fournitures scolaires et de leur disponibilité sur le marché", saluant, à ce propos, le rôle des différents partenaires économiques dans le soutien à cette opération et l'aide apportée à de nombreuses familles nécessiteuses à travers le pays.

Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026, et en coordination avec les autorités publiques et les opérateurs économiques, de grands salons régionaux, ainsi que des expositions au niveau des wilayas et des points de vente locaux ont été organisés afin de mettre à la disposition des familles des fournitures scolaires à des prix préférentiels.