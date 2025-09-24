Algérie: Poursuite du suivi et de l'évaluation des programmes d'investissement public dans le secteur de la Jeunesse

ALGER — Le ministère de la Jeunesse poursuit le suivi et l'évaluation des programmes d'investissement public dans le secteur, à travers la tenue de réunions d'évaluation avec les directeurs de la jeunesse et des sports des différentes wilayas du pays, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

"Dans le souci de garantir la mise en oeuvre des programmes d'investissement enregistrés au profit du secteur à travers les différentes wilayas du pays, le ministère de la Jeunesse poursuit la tenue de réunions d'évaluation avec les directeurs de la jeunesse et des sports, pour suivre l'état d'avancement des nouveaux projets et des travaux de réhabilitation", précise-t-on de même source.

Dans ce cadre, "une réunion de travail a été tenue, lundi, avec les directeurs de la jeunesse et des sports des wilayas de Skikda, Jijel, Constantine, Sétif et Mila". Le programme se poursuivra, mardi, "pour inclure les wilayas de Mostaganem, Aïn Témouchent, Tlemcen, Sidi Bel Abbès et Mascara".

Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de "la stratégie du ministère visant à garantir la transparence et l'efficacité dans le suivi des projets d'investissement, et s'assurer du respect par les directions de leur mise en oeuvre dans les délais impartis et conformément aux normes en vigueur", conclut le communiqué.