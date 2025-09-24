Tunisie: Mohamed Ali Nafti à l'Assemblée générale des Nations Unies - « La santé humaine un pilier de la paix et de la stabilité mondiales »

23 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Dans le cadre des travaux de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a participé le 23 septembre 2025 à New York, à un événement parallèle de haut niveau intitulé « l'Initiative mondiale pour la santé et la paix », organisé à l'initiative du Sultanat d'Oman.

Dans son intervention, le Ministre a souligné l'interdépendance entre la santé et la paix, affirmant qu'il ne peut y avoir de paix durable sans une bonne santé, et qu'aucune initiative sanitaire ne peut réussir dans un climat de conflit et d'instabilité.

Il a également exposé l'expérience de la Tunisie en matière de renforcement du système de santé, d'élargissement de la couverture universelle et d'amélioration de l'état de préparation des établissements de santé, en insistant sur l'importance d'intégrer la santé mentale dans les politiques nationales afin de bâtir une société forte et stable.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Ministre a également dénoncé la situation humanitaire en Palestine, en particulier dans la Bande de Gaza, où les populations civiles subissent de lourdes conséquences de l'agression continue, du manque de ressources médicales, de la recrudescence des maladies et de la malnutrition. Il a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités face à cette crise.

À la fin de son allocution, le Ministre a réaffirmé l'engagement de la Tunisie à soutenir toutes les initiatives internationales plaçant la santé et la paix de l'être humain au coeur des efforts communs pour un monde plus stable.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.