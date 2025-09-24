Tunisie: Mohamed Ali Nafti à l'Assemblée générale des Nations Unies - « La santé humaine un pilier de la paix et de la stabilité mondiales »

Dans le cadre des travaux de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a participé le 23 septembre 2025 à New York, à un événement parallèle de haut niveau intitulé « l'Initiative mondiale pour la santé et la paix », organisé à l'initiative du Sultanat d'Oman.

Dans son intervention, le Ministre a souligné l'interdépendance entre la santé et la paix, affirmant qu'il ne peut y avoir de paix durable sans une bonne santé, et qu'aucune initiative sanitaire ne peut réussir dans un climat de conflit et d'instabilité.

Il a également exposé l'expérience de la Tunisie en matière de renforcement du système de santé, d'élargissement de la couverture universelle et d'amélioration de l'état de préparation des établissements de santé, en insistant sur l'importance d'intégrer la santé mentale dans les politiques nationales afin de bâtir une société forte et stable.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Ministre a également dénoncé la situation humanitaire en Palestine, en particulier dans la Bande de Gaza, où les populations civiles subissent de lourdes conséquences de l'agression continue, du manque de ressources médicales, de la recrudescence des maladies et de la malnutrition. Il a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités face à cette crise.

À la fin de son allocution, le Ministre a réaffirmé l'engagement de la Tunisie à soutenir toutes les initiatives internationales plaçant la santé et la paix de l'être humain au coeur des efforts communs pour un monde plus stable.