Tunisie: Sarra Zaafrani Zenzri - Le projet de loi de finances reflète les valeurs de la Constitution et consacre le développement équitable

Mardi 23 septembre 2025, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a présidé un conseil ministériel au Palais du gouvernement de la Kasbah pour examiner le projet de loi de finances (dispositions et budget) pour l'année 2026.

Un projet axé sur le développement équitable

En ouverture de la réunion, la cheffe du gouvernement a expliqué que le projet de loi de finances 2026 est un mécanisme essentiel pour concrétiser les orientations de l'État et les principes de la Constitution. Son objectif principal est de mettre en œuvre le droit à un développement juste et équitable pour toutes les régions.

Ce projet de loi de finances vise à établir des programmes qui mèneront à un développement global et juste. Il pose les bases d'un État social et promeut la justice interrégionale, en parfaite synergie avec le projet de plan de développement 2026-2030. Cette approche participative et ascendante a pour but de réduire les disparités de développement et d'emploi entre les individus et les régions, tout en garantissant l'égalité des chances dans tous les domaines.

L'objectif est de créer un meilleur climat social et d'atteindre les buts du processus de réforme, inaugurant une nouvelle phase de réalisations sociales et économiques. Cela permettra de restaurer la culture du travail, de renforcer le principe d'autosuffisance, d'inclure toutes les catégories sociales, de stimuler l'investissement et de créer de la richesse.

Équilibre entre rôle social et croissance économique

La cheffe du gouvernement a souligné que le projet de loi de finances 2026 doit répondre aux aspirations des diverses catégories sociales et trouver un équilibre entre le rôle social de l'État et la promotion de la croissance économique. Cette vision globale vise à instaurer un développement équitable et à garantir la justice sociale.

À la fin des travaux, le conseil a recommandé que la version finale du projet de loi de finances 2026 soit présentée au Conseil des ministres avant d'être transmise à l'Assemblée des représentants du peuple et au Conseil national des régions et des districts.