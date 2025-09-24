Tunisie: Selon les experts - L'IA, une opportunité à saisir pour les chercheurs

23 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Selon plusieurs experts et universitaires en technologie, l'intelligence artificielle (IA) offre une opportunité sans précédent aux chercheurs. Grâce à sa capacité à traiter des millions de données en un temps record, elle permet de gagner des années de travail.

Dans leurs déclarations à l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), ils soulignent l'importance pour la Tunisie d'exploiter cette technologie. L'IA peut non seulement améliorer la précision des résultats et réduire les erreurs humaines, mais aussi aider à prédire des phénomènes et à trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes dans des domaines comme la santé, l'environnement et les énergies renouvelables.

Le besoin d'une éthique de l'IA

Les experts insistent sur la nécessité d'encadrer éthiquement l'utilisation de l'IA. Ils appellent à la création d'une structure nationale spécialisée qui serait chargée de définir ces normes. Cette initiative est considérée comme une urgence face à l'usage croissant de cette technologie dans de nombreux secteurs.

Najiba Mrabet Balaj, professeure à l'Institut Supérieur d'Informatique de l'Université de Tunis El Manar et vice-présidente de l'Association Tunisienne d'Intelligence Artificielle, estime que la Tunisie n'exploite pas l'IA à son plein potentiel. Elle met en garde contre le risque de déclin numérique et technologique si le pays n'investit pas davantage dans ce domaine.

Elle avertit également que la dépendance totale à l'IA pour la rédaction de recherches peut entraîner des erreurs d'information. Ces erreurs peuvent être facilement détectées par les enseignants et les comités d'encadrement grâce à des logiciels spécialisés ou en évaluant la compréhension du sujet par le chercheur.

