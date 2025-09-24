Algérie: Développement du paysage numérique au pays - Rencontre consultative avec les créateurs de contenu

ALGER — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, et le ministre de la Communication, Zoheir Bouamama, ont présidé, mardi à Alger, une rencontre consultative avec des créateurs de contenu et des acteurs du numérique, visant à élaborer une vision commune contribuant au développement du paysage numérique en Algérie.

Dans son allocution d'ouverture, à laquelle ont assisté des responsables et des cadres de plusieurs secteurs, M. Zerrouki a salué le grand nombre de créateurs de contenu ayant exprimé leur volonté de participer à cette rencontre, relevant que le ministère a procédé à la sélection d'un premier groupe représentant différentes wilayas du pays et divers domaines.

La rencontre a pour objectif "d'écouter les préoccupations des créateurs de contenu et de les accompagner à travers une formation adaptée, tout en favorisant l'échange d'idées et d'expériences, afin d'élaborer une vision commune contribuant au développement du paysage numérique en Algérie, au service de l'intérêt du pays", a fait savoir le ministre.

Il a annoncé l'organisation d'une autre rencontre "d'ici la fin de l'année en cours ou, au plus tard, au début de l'année prochaine, qui regroupera un grand nombre de créateurs de contenu en Algérie, et constituera une occasion d'ouvrir un débat plus large autour des différents défis".

De son côté, M. Bouamama a indiqué que l'organisation de cette rencontre s'inscrivait dans le cadre d'"une vision commune entre les deux ministères, visant à accompagner la révolution numérique et à soutenir toutes les initiatives qui confortent la place de l'Algérie dans cet espace numérique et contribuent à la diffusion d'une image positive du pays", soulignant que "les profondes mutations que connait le monde nous dictent de nous y adapter et d'en tirer profit".

La création de contenu, a-t-il ajouté, représente "une transformation radicale du paysage médiatique national et international", le contenu numérique étant devenu aujourd'hui "un outil influent dans la formation de l'opinion publique, la transmission du savoir et la valorisation de l'identité nationale. Cette réalité impose à ses acteurs de respecter des critères de qualité et de crédibilité, ainsi que des valeurs éthiques, à travers la production d'un contenu pertinent et de qualité, conforme aux normes internationales et préservant nos valeurs authentiques".

Le ministre de la Communication a également indiqué que l'Algérie "est consciente que la transformation numérique n'est plus une option, mais une nécessité pour répondre aux exigences de l'époque", mettant en avant la volonté du ministère de "réviser certains textes et d'accélérer l'élaboration de nouvelles dispositions pour encadrer cette activité, ainsi que de mettre en place les deux autorités de régulation de l'audiovisuel et de la presse écrite et électronique".

Il a exprimé, dans ce sens, "son engagement à ouvrir des canaux de dialogue et de concertation permanents avec les créateurs de contenu numérique, afin d'écouter leurs préoccupations et de formuler des propositions concrètes et réalisables".

Cette rencontre a donné lieu à un débat approfondi avec les créateurs de contenu numérique autour des principaux défis auxquels ils sont confrontés, notamment l'absence d'une structure d'accompagnement et d'encadrement ou l'importance de fournir des services Internet de qualité.

Des ateliers interactifs ont également été organisés à cette occasion, portant sur l'organisation et le développement du contenu numérique, en mettant l'accent sur les volets réglementaires, juridiques et économiques.