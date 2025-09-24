Algérie: Stock national de médicaments et de dispositifs médicaux - Hausse de plus de 25 % prévue en 2026

23 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le stock national de médicaments et de dispositifs médicaux devrait augmenter de plus de 25 % en 2026, a annoncé, mardi à Alger, le directeur général de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), Sabri Djerroud.

S'exprimant à l'occasion de l'ouverture du Salon "Hospitalia Expo", en présence du ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ouassim Kouidri, M. Djerroud a précisé qu'il est prévu que "le stock national de médicaments et de dispositifs médicaux connaisse, d'ici 2026, une hausse de plus de 25 %", soulignant qu'une "augmentation de 39 % de la distribution des médicaments a été enregistrée en 2024, en sus d'une hausse de 41 % des réceptions de médicaments et de dispositifs médicaux".

S'agissant du traitement du cancer, la PCH a enregistré "le plus grand budget de l'histoire de l'Algérie, consacré à la prise en charge de cette maladie, avec une hausse oscillante entre 20 et 30 %", a-t-il souligné.

A ce titre, "une enveloppe de 84 milliards de DA a été allouée à la lutte contre le cancer, dont 66 % destinés à l'acquisition de médicaments innovants", a expliqué M. Djerroud, pour qui cette opération traduit "les efforts considérables de l'Etat afin de garantir la disponibilité des médicaments et des dispositifs médicaux au niveau de tous les établissements de santé", ainsi que "l'intérêt particulier que le président de la République accorde au programme national de lutte contre le cancer".

Evoquant les maladies rares, le même responsable a annoncé l'affectation de "plus de 40 milliards de DA pour l'acquisition des médicaments destinés à ces pathologies".

Il a, en outre, fait état d'un "bond qualitatif de plus de 300 % dans l'acquisition de médicaments produits localement au profit des hôpitaux algériens au cours des cinq dernières années", soulignant que "l'hôpital algérien s'approvisionne désormais davantage de médicaments fabriqués localement que de médicaments importés".

Il a souligné que la PCH s'est engagée dans "une bataille de modernisation et de création de partenariats constructifs, y compris avec les micro-entreprises et les start-up".

