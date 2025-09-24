Algérie: UFC - Lancement de la Semaine nationale de l'enseignement numérique

ALGER — L'Université de la formation continue (UFC) "Didouche Mourad" a donné, mardi, le coup d'envoi de la Semaine nationale de 'enseignement numérique, prévue du 23 au 30 septembre, sous le slogan "L'enseignement numérique, un acquis pour l'université algérienne", a indiqué un communiqué de l'université.

Dans son allocution à cette occasion, le recteur de l'UFC, M. Yahia Djaafri, a indiqué que "la transformation numérique demeure un choix stratégique pour l'université algérienne", soulignant que l'UFC a franchi "des étapes significatives dans ce domaine, notamment la formation de plus de 800 enseignants aux technologies de l'information et de la communication".

Dans le même contexte, M. Djaafri a révélé que l'université "a finalisé cette année la conception de 683 cours en ligne, dont 120 en anglais, et dispose désormais de 68 plateformes numériques destinées aux étudiants".

Il a expliqué que l'investissement dans la numérisation "renforce la qualité et l'innovation et ouvre de larges perspectives de partenariat avec les établissements économiques et technologiques, faisant de l'université un acteur fondamental dans l'édification d'une société du savoir, outre sa contribution à la campagne nationale de don du sang, en concrétisation de son rôle d'université citoyenne".

Cet événement a été marqué par le coup d'envoi officiel de la campagne de don du sang, donné par la directrice générale de l'Agence nationale du sang (ANS), Mme Houria Touafdit.

L'événement a aussi donné lieu à la signature d'une convention de coopération entre l'UFC "Didouche Mourad", et le Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), visant à "permettre aux étudiants de l'université de bénéficier de la bibliothèque numérique du HCLA, qui contient plus de 12.000 ouvrages numériques", ajoute la même source.