Sénégal: Touba - Pose de la première pierre d'un nouveau poste de santé à Madiyanna 1

La mairie de Touba a procédé, ce mardi, à la pose de la première pierre d'un nouveau poste de santé à Madiyanna 1, dans le cadre de son plan triennal d'investissement 2023-2025. Ce projet vise à améliorer les services de santé pour les habitants de Touba, en particulier ceux du quartier de Madiyanna 1.

Le poste de santé actuel de Madiyanna 1, datant de 1990, est devenu insuffisant pour répondre aux besoins croissants de la population. Selon Abdoulaye Fall, président du comité de développement sanitaire du poste de santé Serigne Souhaibou Mbacké, la construction d'un nouveau poste de santé est devenue une nécessité absolue.

L'infirmier chef de poste, Lat Soukabé Faye, a confirmé que leur structure réalise en moyenne 130 accouchements par mois, ce qui justifie la nécessité d'une structure plus importante.

Les travaux de construction du nouveau poste de santé de Madiyanna 1 dureront six mois et coûteront entre 147 et 157 millions de francs CFA, selon le maire de Touba, Abdou Lahad Ka. Environ 50 millions de francs CFA supplémentaires seront mobilisés pour équiper le centre.

Le maire de Touba, Abdou Lahad Ka, a annoncé que des démarches seront entreprises auprès du ministère de la Santé pour transformer le nouveau poste de santé en centre de santé après son ouverture.

La pose de la première pierre du poste de santé de Madiyanna 1 a eu lieu en présence de Serigne Fallou Mbacké, fils de Serigne Souhaibou Mbacké. Serigne Abo Mbacké, fils du khalife de Serigne Souhaibou Mbacké et chef de village de Madiyanna, a salué l'initiative de la mairie de Touba pour la construction d'un nouveau poste de santé à Madiyanna 1.

Il a rappelé que l'actuel poste de santé de Madiyanna 1 est l'un des premiers à avoir été installé à Touba, ce qui rend encore plus nécessaire la construction d'un nouveau poste de santé pour répondre aux besoins de la population.

La construction d'un nouveau poste de santé à Madiyanna 1 est un projet important pour la commune de Touba. Il vise à améliorer les services de santé pour les habitants de la ville, en particulier ceux du quartier de Madiyanna 1.

Avec la transformation prévue du poste de santé en centre de santé, ce projet aura un impact positif sur la santé et le bien-être des populations locales.