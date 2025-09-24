Sénégal: Nkono Keeper Academy - Le futur du football commence entre les poteaux

À Mbour, une académie unique façonne l'élite des derniers remparts du football. Ici, chaque plongeon est une œuvre d'art, chaque arrêt un pas de plus vers l'avenir. Bienvenue à la Nkono Keeper Academy, là où les rêves de gardiens prennent leur envol et où l'excellence se cultive à mains nues.

Ils sont les artistes de l'ombre, les funambules de la ligne blanche, ceux qui transforment chaque ballon en défi et chaque arrêt en spectacle. À la Nkono Keeper Academy, la passion du poste de gardien de but devient une vocation, un art, une fierté. Sur le sable de Mbour, une nouvelle génération de héros se prépare à écrire l'histoire du football sénégalais... et au-delà.

L'académie a vu le jour en 2010. Son fondateur et manager, Mamadou Lamine Thiaré, a fait de la formation des portiers sa vocation. Préparateur des gardiens de l'équipe nationale U17 du Sénégal, il occupe aussi le rôle de chargé de la formation des gardiens de but à Génération Foot, tout en faisant partie des 17 instructeurs de la Confédération africaine de football (CAF) en Afrique. Son objectif est clair : façonner l'avenir des derniers remparts. « Gouverner, c'est prévoir. Si aujourd'hui le Sénégal ne manque plus de gardiennes pour l'équipe féminine, c'est parce qu'on avait tout prévu. On a formé plus de 30 gardiennes du championnat sénégalais actuel. Même pour les petites catégories, la plupart viennent piocher chez nous. Le Sénégal est un vivier, une destination, notamment grâce aux performances d'Édouard Mendy, qui a été récemment élu meilleur portier du monde. Le Sénégal n'a plus de problème de dernier rempart, car on travaille pour améliorer les choses dès la base », renseigne-t-il, la voix passionnée.

Autour de lui, garçons et filles s'affairent à lancer des balles et à les rattraper. Certains font des jongles, le regard figé sur les sphères, comme si leur avenir en dépendait. Là, ils sont encore jeunes, certes, mais leur ambition débordante se lit dans leurs yeux. L'avenir leur tend les bras, et à coups de plongeons, ils comptent saisir leur chance. « La relève sera assurée grâce au travail des préparateurs de gardiens au Sénégal. Ils abattent un travail remarquable, pas seulement ici mais partout au Sénégal », clame fièrement M. Thiaré.