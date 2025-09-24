Sénégal: Lancement des pôles tests à partir de novembre 2025

Le document de référence sur le processus d'opérationnalisation des huit pôles territoriaux indique que le lancement des pôles tests (Centre, Nord et Sud) est prévu d'ici novembre 2025. Cette phase sera suivie du lancement des cinq autres pôles (Louga, Diourbel, Sud-Est, Dakar, Est, Thiès) à partir d'avril 2026.

La cérémonie de restitution du document de référence sur l'opérationnalisation des huit pôles territoriaux a eu lieu hier, lundi 22 septembre 2025, au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad), à l'occasion de la journée de travail, de synthèses et de consolidation des comptes rendus sur les pôles territoriaux. Cette cérémonie est le fruit d'un long processus au cours duquel les équipes du Ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire ont sillonné le pays à travers des réunions, des rencontres et des séminaires depuis janvier 2025. Ousseynou Touré, conseiller technique à l'Agence de développement municipal, qui a procédé, hier, à la présentation du document référentiel de cette concertation, est largement revenu sur les enjeux de cette réforme.

« Les pôles territoriaux sont le fruit d'une co-construction entre les pouvoirs publics et les collectivités territoriales. Notre plan vise à répondre aux exigences d'une meilleure cohérence territoriale, à valoriser les potentialités endogènes et à réduire les inégalités sociales et territoriales », a-t-il affirmé. Poursuivant, M. Touré indique que ce travail, qui a réuni 2 700 participants acteurs locaux, membres du secteur privé et agents de l'administration territoriale, va entrer dans sa phase opérationnelle avant la fin de l'année. « Nous prévoyons le lancement du plan de travail des pôles tests (Centre, Nord et Sud) d'ici novembre 2025, avant d'entamer une phase de capitalisation et d'évaluation. À la suite de cette étape, nous irons vers un schéma directeur d'aménagement et de développement des territoires. Sur ce point, à partir d'avril 2026, nous projetons le lancement des cinq pôles restants : Diourbel, Louga, Sud-Est (mai), Nord-Est (juin) », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces pôles, renseigne M. Touré, auront la charge de treize compétences, notamment : l'environnement, la gestion des ressources naturelles, la santé, le développement économique et l'économie sociale, sans oublier les infrastructures. Ce transfert acte la mise en œuvre de l'Acte 4 de la décentralisation. Concernant leur gestion, M. Touré indique que la gouvernance sera marquée par une forte synergie regroupant autorités administratives, secteur privé et acteurs locaux. « Les pôles seront placés sous la direction d'un conseil de territoire, organe délibérant du pôle, constitué des présidents de département, des maires et des représentants des communes. Ce conseil chapeaute un organe de contrôle et de suivi-évaluation, un secrétariat exécutif et une chambre consultative. La cheville ouvrière du pôle sera dévolue à la direction générale du pôle, en charge de la coordination, de la planification et de la gestion des treize compétences transférées», a-t-il expliqué.