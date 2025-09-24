Sénégal: IATF 2029 - Le pays se positionne pour accueillir l'évènement

Le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) a officiellement annoncé sa candidature pour accueillir la sixième édition de la Foire intra-africaine (IATF) en 2029. Une ambition forte qui traduit la volonté du Sénégal de jouer un rôle de premier plan dans le développement du commerce continental.

C'est à l'occasion de l'édition 2025 de l'IATF, organisée récemment à Alger, que le directeur général du CICES, Justin Correa, a fait part de cette candidature. Il a souligné que cette initiative bénéficiera du soutien du ministère sénégalais de l'Industrie et du Commerce, gage d'un engagement étatique solide en faveur de l'intégration économique africaine.

Organisée sous l'égide de l'Union africaine et de la banque panafricaine Afreximbank, la Foire intra-africaine est un événement phare pour la promotion des échanges entre pays africains. L'édition d'Alger a rassemblé décideurs politiques, investisseurs, industriels et entreprises autour de secteurs clés comme les TIC, l'énergie, la santé, la finance ou encore les industries créatives.

Avec un marché de plus de 1,4 milliard de consommateurs et un PIB cumulé estimé à 3.500 milliards de dollars, l'IATF représente un moteur essentiel pour la mise en œuvre effective de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Pour le Sénégal, accueillir cet événement constituerait une opportunité stratégique pour renforcer sa position économique, attirer des investissements et dynamiser ses échanges avec le reste du continent.