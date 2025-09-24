Cote d'Ivoire: Bons du trésor - 40 milliards de FCFA dans les caisses du Trésor Public Ivoirien ce 23 septembre 2025.

En vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de la Côte d'Ivoire, le Trésor Public de ce pays a encaissé ce mardi 23 septembre 2025 sur le marché financier de l'UEMOA 40 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de durée 91jours.

L'émetteur avait mis en adjudication 40 milliards de FCFA. En retour, il a reçu des investisseurs des soumissions globales de 81,550 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions de 203,88%.

Le montant des soumissions retenu s'élève à 40 milliards de FCFA et celui rejeté à 41,550 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 49,05%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,94%.

Le remboursement des bons émis se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 23 décembre 2025. De leur côté, les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.