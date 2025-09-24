Sénégal: BRVM - Hausse de plus de 94 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des obligations.

A l'issue de la séance de cotation de ce mardi 23 septembre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la capitalisation du marché des obligations a enregistré une forte hausse de 94,003 milliards FCFA.

Cette capitalisation est passée de 10 887,477 milliards de FCFA la veille à 10 981,480 milliards de FCFA ce 23 septembre 2025. Cette hausse est consécutive à la première cotation à la BRVM des emprunts obligataires intitulés Etat du Mali 6,55% 2025-2032 et Etat du Mali 6,35% 2025-2030 pour un montant de 100 milliards FCFA. En effet, dans le but de mobiliser des ressources en vue d'assurer le financement de certains investissements prévus au budget de l'année 2025, l'Etat du Mali, à travers la Direction Nationale du trésor et de la comptabilité public (DGTCP), avait émis ces deux emprunts obligataires.

C'est dans ce cadre que l'émetteur avait procédé du 28 juillet au 8 août 2025 à la diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA l'obligation.

A l'issue de l'opération, il a été souscrit sur le marché financier régional de l'UEMOA 6 744 710 obligations Etat du Mali 6,55% 2025-2032 et 3 255 290 obligations Etat du Mali 6,35% 2025-2030 pour un montant total de 100 milliards FCFA.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s'est rehaussée de 9,259 milliards, en passant de 12 457,767 milliards FCFA la veille à 12 467,026 milliards FCFA ce mardi 23 septembre 2025.

Pour ce qui est de la valeur totale des transactions, elle s'est établie à 3,041 milliards FCFA contre 2,212 milliards FCFA la veille.

Les trois indices sont dans une situation contrastée. L'indice BRVM Composite a progressé de 0,07% à 323,35 points contre 323,11 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM 30 se retrouve avec une baisse de 0,16% à 160,40 points contre 160,65 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige enregistre une hausse de 0,08% à 136,63 points contre 136,52 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SETA0 Côte d'Ivoire (plus 7,50 % à 1 075 FCFA), Oragroup Togo (plus 7,47% à 2 085 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 7,43% à 1 085 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 6,56% à 1 300 FCFA) et BOA Mali (plus 3,49% à 4 150 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Burkina Faso (moins 7,42% à 3 870 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 5,84% à 645 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 4,78% à 4 385 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (moins 3,42% à 5 510 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (moins 1,72% à 7 150 FCFA).