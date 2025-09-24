Konwoman Rufin Paré a soutenu, mardi 23 septembre 2025, à Ouagadougou, son mémoire de fin de formation en journalisme. Le jury lui a attribué la note de 18/20 avec mention "excellent".

Après 24 mois passés à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication (ISTIC), Konwoman Rufin Paré a défendu avec brio son mémoire de fin de formation de cycle A en journalisme autour du thème « Les Editions Sidwaya face à l'avènement du numérique : défis, opportunités et perspectives ». Après des observations, questions de compréhension, le jury a jugé son travail pertinent assorti d'une rigueur dans la rédaction. Il lui a attribué la note de 18/20 avec la mention « excellent ». L'impétrant est parti du constat qu'avec l'avènement du numérique, certains observateurs avaient prédit la mort des médias de presse papier comme les Editions Sidwaya.

Car pour eux, les consommateurs autrefois sont devenus producteurs de contenus et de publicités sur les réseaux sociaux. Mais, a-t-il relevé, face à cette mort programmée, Sidwaya a pu se réinventer et s'adapter pour survivre et même de mobiliser des ressources pour son fonctionnement. Au plan administratif, a-t-il poursuivi, l'entreprise de presse a opéré également un changement à travers la création d'une direction web et multimédia. De ses recherches, il est ressorti que le numérique constitue aujourd'hui une opportunité d'affaires pour Sidwaya qui y fait la promotion de ses produits numériques comme Sidwaya numérique, Sidwaya mobile et des ventes de produits d'archives.

Cette transition n'a pas été sans difficultés pour la « maison commune », selon M. Paré. Il a cité notamment l'insuffisance d'équipements adaptés à la transition numérique et de ressources humaines nécessaires pour une présence de ses produits sur toutes les plateformes numériques. Malgré tout, l'impétrant s'est dit confiant quant à la capacité des Editions Sidwaya de tirer encore le meilleur de cette transition digitale pour accroitre la visibilité de ses produits et du même coup mobiliser davantage des recettes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour y parvenir, il a formulé des suggestions aussi bien à l'endroit des premiers responsables de l'entreprise de presse qu'à l'endroit de l'Etat. Aux responsables, il a recommandé la formation des journalistes sur le data-journalisme pour qu'ils puissent faire face à la concurrence sur les réseaux sociaux. Le renforcement du personnel, notamment celui du service web et multimédia, le recrutement de community managers pour mieux promouvoir ses produits sur les différentes plateformes numériques, sont nécessaires également.

A l'Etat, il l'a invité à appuyer les Editions Sidwaya à travers des équipements de pointe pour lui permettre d'être plus compétitif sur le marché. Konwoman Rufin Paré est un ancien agent des Editions Sidwaya qui a totalisé une dizaine d'années de service. Avant de rejoindre l'ISTIC pour le cycle supérieur en journalisme, il était le chef de service "Abonnement et distribution" à la direction commerciale et marketing des Editions Sidwaya.