Burkina Faso: 9e Semaine nationale de la sécurité routière - Innover pour sauver

La IXe édition de la semaine de la Sécurité routière s'est ouverte, le mardi 16 septembre 2025 à Ouagadougou, sur le thème « Innover pour sauver : la technologie au service de la sécurité routière ».

Chaque année, environ 1 000 usagers de la route perdent la vie par suite d'accidents de la circulation. En vue de renverser la tendance, le ministère de la Sécurité, à travers l'Office national de sécurité routière (ONASER), a initié depuis 2017, la semaine de la sécurité routière.

La IXe édition a été lancée le mardi 16 septembre 2025 à Ouagadougou. Pendant une semaine, plusieurs activités vont être menées notamment des conférences et panels, des séances de sensibilisation et de contrôle ainsi qu'une vente promotionnelle de casques. Pour cette édition, le thème retenu est « Innover pour sauver : la technologie au service de la sécurité routière ». Aux dires du ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, le choix de ce thème témoigne de la volonté du département de tirer profit des technologies modernes et de la recherche pour relever les défis actuels de la mobilité et de la sécurité routière. « Jusqu'ici, nos actions ont surtout reposé sur la communication, la sensibilisation, la surveillance et la répression.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces efforts, bien qu'essentiels, n'ont pas toujours produit les résultats escomptés. Il est donc temps d'adopter des approches novatrices », a-t-il soutenu. Pour lui, la technologie numérique, les systèmes intelligents, les plateformes de données doivent devenir

des leviers efficaces pour prévenir les accidents, alerter en temps réel, intervenir rapidement et éduquer les concitoyens. Utilisées à bon escient, ces innovations permettront, est-il convaincu, de réduire significativement les comportements à risque, d'améliorer la fluidité du trafic et, surtout, de sauver des vies.

Il a donc invité les acteurs à participer activement aux échanges et activités prévues au cours de cette semaine, pour en faire un moment fort de réflexion, d'innovation et d'actions concrètes en faveur d'une mobilité plus sûre et durable au Burkina Faso. « La sécurité routière est une responsabilité partagée et c'est en mutualisant nos efforts et compétences que nous pourrons bâtir une culture forte de sécurité, fondée sur la responsabilité individuelle et collective », a-t-il déclaré.

« Chaque vie sauvée est une victoire »

Le directeur général de l'ONASER Règma Zongo, pour sa part, est revenu sur l'essence de cette semaine. Il a noté qu'elle vise essentiellement à sensibiliser, intensifier le contrôle de l'application de la règlementation et interroger les pratiques en matière de sécurité routière en vue d'opérer les réajustements nécessaires.

Pour lui, l'édition 2025 de la semaine de la sécurité routière offre l'opportunité, au regard du thème choisi, d'explorer des solutions concrètes de géolocalisation et de collecte d'informations sur les accidents, des solutions pour la prise en charge urgente des accidentés, la conduite sûre des véhicules, la vidéo-verbalisation des infractions au code de la route et bien d'autres innovations qui peuvent transformer le système de sécurité routière burkinabè. « Nous serons également sur le terrain pour sensibiliser, contrôler et contribuer à sécuriser les déplacements des Burkinabè.

Nous ne manquerons pas de réprimer là où il le faut », a prévenu M. Zongo. Tout en souhaitant plein succès à cette semaine, il a salué le travail abattu par les équipes du ministère de la Sécurité, de l'ONASER et les partenaires pour sa tenue effective. Le représentant du ministre chargé de l'Enseignement secondaire, Charles Nébié, parrain de la présente édition, a félicité l'ONASER pour cette initiative. « Chaque vie sauvée est une victoire collective contre l'insécurité routière », a-t-il rappelé. C'est pourquoi, il a marqué l'engagement du département en charge de l'enseignement supérieur à soutenir les projets de recherche appliquée à la sécurité routière ainsi que les projets de développement de solutions innovantes pour améliorer significativement la sécurité routière au Burkina Faso.