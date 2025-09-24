Burkina Faso: Sécurité alimentaire à Ouagadougou - Le projet « Nourrir la ville » dresse son bilan

L'Organisation non gouvernementale ACRA, en collaboration avec la mairie de Ouagadougou et d'autres structures associatives, a organisé un atelier de clôture du projet dénommé « Nourrir la ville », mardi 23 septembre 2025, à Ouagadougou.

Après trois ans d'exécution, le projet « Nourrir la ville : agriculture urbaine et promotion d'une alimentation saine et locale pour le développement d'un système agroalimentaire durable et inclusif dans la ville de Ouagadougou » est arrivé à terme. En effet, l'atelier de clôture officielle tenu, mardi 23 septembre 2025, à Ouagadougou, a permis de présenter les acquis, partager les leçons apprises et capitaliser sur les expériences afin de favoriser la pérennisation des résultats. Il a constitué également un moment pour remercier et valoriser les partenaires, autorités locales et bénéficiaires.

Co-financé par l'agence italienne pour la coopération au développement, le projet « Nourrir la ville » a été mis en œuvre par l'Organisation non gouvernementale (ONG) ACRA en collaboration avec Mani Tese, la mairie de Ouagadougou ainsi que d'autres structures partenaires. « Notre commune a eu l'honneur de bénéficier de ce projet ambitieux qui, pendant plus de trois années, a apporté des réponses concrètes et durables au défi de l'alimentation, de l'éducation et de la préservation de notre environnement », a déclaré le 1er vice-Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, Dieudonné Pingdewendé Ouédraogo.

Selon lui, plusieurs résultats ont été engrangés entre autres 15 hectares aménagés sur la ceinture verte permettant à plus de 750 bénéficiaires dont des ménages, d'accéder à de nouvelles opportunités économiques et de contribuer activement à la sécurité alimentaire et à la préservation des ressources naturelles. Il a poursuivi que 12 écoles de la commune ont bénéficié de vivres pour renforcer la cantine scolaire pendant deux années scolaires, améliorant ainsi la nutrition et la scolarisation des enfants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Consolider les actions menées

M. Ouédraogo a également souligné que des aménagements importants ont été réalisés au parc urbain Bagréwéogo qui bénéficie désormais d'une meilleure valorisation au service de la communauté. « Les actions menées doivent être consolidées et étendues, afin que leurs impacts s'inscrivent dans la durée », a-t-il souhaité. Il a exprimé la reconnaissance de la commune envers le partenaire technique et financier, qu'est l'agence de coopération italienne ainsi que l'ONG ACRA, chef de file dans la mise en œuvre de ce projet pour son leadership ayant permis l'atteinte de ses résultats.

« Notre commune s'engage donc à poursuivre la dynamique enclenchée, à soutenir les producteurs, à promouvoir la cantine scolaire et à protéger nos espaces verts ainsi que la ceinture verte, pour bâtir une ville plus résiliente, inclusive et nourricière », a promis Dieudonné Ouédraogo. La représentante-pays de l'ONG ACRA, Elsa Rosa a relevé que l'action du projet s'est articulée autour de trois grands résultats, le renforcement de la production locale de légumes, de fruits etc., l'amélioration de l'accès à une alimentation saine et la promotion de la consommation de produits locaux.

Elle a précisé que dans le cadre du renforcement de la production locale plus de 2750 producteurs et productrices ont été formés aux techniques agroécologiques. « L'approvisionnement des cantines scolaires dans les 12 écoles a touché près de 6 000 élèves et leur offrant un repas équilibré », selon Elsa Rosa. Le directeur adjoint de l'agence italienne pour la coopération au développement, Francesco Nano, a notifié que l'initiative a tracé un parcours de succès. Car, selon lui, malgré un contexte sécuritaire difficile, la mobilisation des acteurs a permis de surmonter de nombreux défis. À son avis, le projet a renforcé la durabilité et l'inclusivité du système agroalimentaire urbain, avec des avancés « notables » dans la ceinture verte de Ouagadougou. Il a remercié les autorités et les acteurs impliqués dans la mise en œuvre pour leur engagement et leur persévérance.