Burkina Faso: Journée de l'Enfant africain - Un repas communautaire servi à Dédougou

La Direction générale de la famille et de l'enfant (DGFE), à travers la Direction régionale de l'action humanitaire et de la solidarité nationale (DRAHSN) du Sourou et de Bankui a organisé en différé la Journée de l'Enfant africain 2025, le vendredi 12 septembre à Dédougou.

La Journée de l'Enfant africain, célébrée chaque 16 juin, a été commémorée en différé à Dédougou, le vendredi 12 septembre 2025. La cérémonie a été présidée par le directeur régional en charge de la solidarité nationale de Bankui et du Sourou, Toirimbé

Gaston Nassouri. La direction régionale est soutenue dans l'organisation de cette activité par la direction générale de la famille et de l'enfant. Cette célébration s'est déroulée sur l'un des sites d'accueil des Personnes déplacées internes (PDI) de la ville de Dédougou.

À l'occasion, un repas communautaire a été offert à plus de 300 enfants composés essentiellement de PDI. Le représentant des parents des enfants à l'honneur, Lassina Soro, a soutenu que ce repas communautaire offre un cadre de familiarité aux enfants. Il a apprécié cette action des acteurs régionaux et nationaux en charge de l'action humanitaire. « Elle va renforcer davantage la cohésion sociale et amener les enfants à savoir qu'ils sont de la même nation », a-t-il martelé.

Il a par ailleurs souhaité que cette initiative soit dupliquée partout ailleurs au Burkina Faso afin que les plus petits se sentent en famille. Selon le directeur régional, Toirimbé Gaston Nassouri, l'organisation de cette journée consiste à exprimer un esprit de solidarité et d'attachement aux enfants, d'une manière générale, et particulièrement les enfants déplacés internes.

Il a souligné que cette activité se tient dans un contexte particulier pour les enfants et leurs familles dont certains attendent impatiemment de retrouver leurs localités d'origine. Saluant la détermination des Forces de défense et de sécurité et des Volontaires pour la défense de la patrie engagés dans la reconquête territoriale, M. Nassouri espère que d'ici la prochaine célébration, toutes les PDI rejoindront leurs villages d'origine.