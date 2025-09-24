Burkina Faso: Délégation spéciale communale de Bobo-Dioulasso - Moussa Sanou, nouveau premier vice-président

23 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Adaman Drabo et Jessica Rabo

La délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso a tenu sa 3e session ordinaire de l'année, le jeudi 18 septembre 2025. Les délégués ont examiné plusieurs points inscrits à l'ordre du jour et ont élu un nouveau premier vice-président, Moussa Sanou.

La délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso a organisé sa 3ᵉ session ordinaire de l'année 2025 le jeudi 18 septembre 2025. Outre les points inscrits à l'ordre du jour, Les membres de la délégation ont élu un nouveau premier vice-président suite au retrait de Seydou Traoré. Celui-ci représentait la Chambre de commerce à cette instance et a dû se retirer suite au changement intervenu dans cette institution.

C'est désormais Moussa Sanou, issu de la chefferie coutumière de Bobo-Dioulasso, et précédemment président de la commission des affaires générales de la commune, qui a été élu à l'unanimité nouveau premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso. Moussa Sanou a affirmé s'être engagé pour occuper ce poste de premier vice-président de la délégation spéciale communale afin d'apporter sa pierre au développement de la commune.

À l'issue de l'élection, les membres de la délégation spéciale ont examiné les points inscrits à la 3e session ordinaire de l'année 2025. Ils ont porté principalement sur la modification de l'outil budgétaire afin de prendre en compte les dépenses urgentes, sur la validation de divers espaces dans deux villages de la commune de Bobo-Dioulasso qui devraient servir de périmètre maraicher et de centres de traitement et de valorisation des déchets. Après les débats, les membres de la délégation spéciale communale ont visité la maternité Guimbi Ouattara en réhabilitation.

