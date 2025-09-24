Burkina Faso: Commune de Bobo-Dioulasso - Les arrondissements accueillent Faso Mêbo

23 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Adaman Drabo

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Bobo-Dioulasso, Laurent Koutoukou Kontogom, a lancé, le samedi 20 septembre 2025, les travaux de l'initiative présidentielle Faso Mêbo dans les arrondissements. Le top départ a été donné au secteur 9 de la ville, dans l'arrondissement 6 de la commune de Bobo-Dioulasso.

L'initiative présidentielle Faso Mêbo étend ses activités dans les arrondissements

de la commune de Bobo-Dioulasso. Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Bobo-Dioulasso, Laurent Koutoukou Kontogom, a lancé le 20 septembre 2025, les travaux de l'initiative dans une rue jouxtant le marché des fruits et légumes au secteur 9 dans l'arrondissement 6 de Bobo-Dioulasso. Ce même exercice a été fait dans les autres arrondissements de la commune.

L'exécution de Faso Mêbo dans les arrondissements vise, selon le PDS, à accélérer le pavage et l'embellissement des rues des différents quartiers de la ville de Sya. « Il s'agit de changer nos cadres de vie en modernisant les villes tout en comptant sur nos propres forces », a fait savoir le PDS Kontogom. Laurent Koutoukou Kontogom a alors invité les populations à se mobiliser en apportant leur contribution pour l'initiative Faso Mêbo.

« Nous devons maintenir la flamme de la mobilisation pour relever les défis de faire de Bobo-Dioulasso la plus belle ville du Burkina Faso », a-t-il souhaité. Son appel a été entendu par certains habitants qui, séance tenante, ont offert des sacs de ciment a l'initiative présidentielle. Le PDS de l'arrondissement 6, Salimata Sinaré, s'est réjoui de la mobilisation des habitants de son arrondissement pour cette initiative.

Elle a rassuré que la population de son arrondissement s'engage à faire de Faso Mêbo une réussite et a souhaité des moyens pour y parvenir. Les habitants du secteur 9, à l'instar de Lassina Ouattara, ont salué la présence de Faso Mêbo dans leurs quartiers et ont promis de l'accompagner afin de rendre leur quartier plus beau et pus agréable à vivre.

Les axes à paver dans les arrondissements

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, les axes ci-après ont été retenus pour les travaux de pavage et d'embellissement dans chaque arrondissement de la commune de Bobo-Dioulasso :

Arrondissement n°1 : Rue Vicens (Face à la mairie centrale)

Arrondissement n°2 : Rue Noaga Ouédraogo (Boulevard-Plateau Yéguéré)

Arrondissement n°3 : Rue Bernard Sib-Sié (Boulevard-Médersa Salam)

Arrondissement n°4 : Avenue Nelson Mandela (Médersa Salam-Commissariat de Dafra)

Arrondissement n°5 : Avenue Châlons-en-Champagne (Place de la femme-Rond point du cinquantenaire)

Arrondissement n°6 : Rue Pépin Malherbe (Proximité du marché des fruits et légumes)

Arrondissement n°7 : Avenue des Arts et Lettres (SNC-CMA)

