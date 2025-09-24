Sénégal: Plus de 95% du cheptel national vacciné au courant de l'année 2025

Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Souveraineté alimentaire, Mabouba Diagne a révélé que plus de 95% du cheptel ont été vaccinés, lors de la campagne nationale de vaccination de l'année 2025, des résultats en hausse par rapport à 2024.

"Il convient de souligner que la vaccination contre la peste des petits ruminants, a amélioré significativement la productivité numérique des ovins et des caprins, à travers la baisse des mortalités et, partant, l'augmentation de l'offre nationale en moutons", a dit le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Souveraineté alimentaire, lundi, à Saly (Ouest).

Selon l'officiel, "5 875 201 ovins et caprins [ont été], vaccinés contre la peste des petits ruminants, contre 5 704 823 en 2024, soit une hausse de 170 378 têtes, soit un taux de réalisation 95,67%".

Mabouba Diagne présidait un atelier sur le bilan de la campagne nationale de vaccination du cheptel 2024-2025 et la préparation de celle de 2025-2026.

Quelque "247 007 chevaux [ont été] vaccinés contre la peste équine, contre 252 073 en 2024, soit une légère baisse de 5 066 têtes, soit un taux de réalisation de 82,34%", se réjouit-il.

Concernant les bovins, Mabouba Diagne souligne que 2 335 914 têtes ont été vaccinées, contre la dermatose nodulaire contagieuse bovine, contre 2 253 777 en 2024, soit une augmentation de 82 137 têtes, avec un taux de réalisation de 94,24%".

Selon le ministre, 2 366 580 bovins ont été vaccinés contre la péripneumonie contagieuse bovine, contre 2 226 099 en 2024, soit une hausse de 140 481 têtes. Ce qui fait un taux de réalisation de 94,66%.

Pour ce qui est de la volaille, Mabouba Diagne note une baisse dans la vaccination, contre la maladie de Newcastle, soit 273 982 têtes vaccinées en 2024, contre 248 158 en 2025, soit une baisse de 25 824 têtes avec un taux de réalisation de 6,72%.

Le ministre explique cette baisse par l'indisponibilité du vaccin.

"Le déficit de parcs à vaccination, le manque de moyens logistiques et d'agents dans certains départements, ainsi que la mise à disposition tardive du carburant aux services déconcentrés, ont impacté les résultats de la campagne de vaccination", a fait constater M. Diagne.