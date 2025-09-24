Sénégal: Trois villages de la commune de Bokiladji bénéficient d'un transfert d'eau

Bokiladji — Trois villages de la commune de Bokiladji, dans le département de Kanel (nord), ont bénéficié d'un transfert d'eau à partir de Moudéry, une commune du département de Bakel (est), permettant aux populations d'avoir accès à l'eau potable, grâce à des organisations humanitaires sénégalaises et françaises et à une contribution de la municipalité à hauteur de 20 millions de francs CFA.

Dans beaucoup de villages de cette zone du département de Kanel communément appelée Lowré, les populations ont du mal à trouver de l'eau, car étant dans un site socle où il est difficile d'atteindre les profondeurs.

"La commune de Bokiladji se trouve dans une zone où il est difficile d'avoir accès à l'eau. C'est dans ce sens que l'ONG Alliance pour la promotion des initiatives territoriales (APIT) est venue enlever à cette commune une épine du pied, en expérimentant un transfert d'eau à partir de Moudéry. Ce projet entre dans le cadre de l'intercommunalité", a expliqué, lundi, Aminata Guèye, représentante de l'Agence régionale de développement (ARD) au cours d'une cérémonie de réception des ouvrages.

Ce projet de transfert d'eau a été réalisé en moins d'un an, a-t-elle précisé, admettant que "transférer de l'eau sur une distance de 10 kilomètres séparant les deux communes n'était pas facile".

Pour le maire de la commune, Bakar Dia, l'accès à l'eau qui a toujours été une doléance pour les populations, vient d'être assuré avec une première phase d'adduction d'eau dans les villages de Bondji Waly, Bondji Bababé et Bondji Diobé.

"C'est avec une grande satisfaction que nous venons de réceptionner cet ensemble d'ouvrages composé d'un château d'eau et d'un forage grâce à ce transfert d'eau. L'ONG APIT s'est chargée de la mobilisation des fonds pour permettre la réalisation de ce projet", a expliqué le maire.

De son côté, Moussa Sow, chargé de projet au sein de APIT, a indiqué que dans les trois villages concernés, l'eau est distribuée par un réseau avec des bornes fontaines qui vont alimenter les trois localités, le kiosque à eau +"une particularité du projet qui consiste à vendre le produit"+, sans oublier les abreuvoirs pour le cheptel.

"Nous sommes dans une zone où il y a beaucoup de ruminants. C'est pourquoi nous avons pensé à ces êtres précieux vivant dans ces localités en construisant des abreuvoirs", a-t-il souligné.

Avant la réalisation de ce projet, les populations de ces trois villages utilisaient l'eau provenant des mares, selon le maire de la commune.