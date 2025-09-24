Sénégal: L'ISEP Diamniadio va lancer de nouvelles 'filières stratégiques' en IA et cybersécurité en 2026

Diamniadio — L'Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP) Amadou Trawaré de Diamniadio compte lancer, "dès janvier 2026", de nouvelles filières jugées stratégiques, relatives notamment à l'intelligence artificielle, en vue de mieux répondre aux besoins émergents de l'économie nationale.

"Notre établissement assure une veille stratégique permanente sur les transformations induites par un monde moderne et compétitif. C'est dans ce cadre que nous avons révisé nos programmes de formation pour lancer, dès septembre 2025 et janvier 2026, de nouvelles filières stratégiques", a annoncé la directrice de l'ISEP Amadou Trawaré de Diamniadio, Mbossé Ndiaye Guèye.

Elle recevait le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Daouda Ngom, qui effectuait une visite de prise de contact à la Cité du Savoir de Diamniadio.

En plus de l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'étude des objets connectés, l'efficacité énergétique et la maintenance des appareils biomédicaux et industries pharmaceutiques comptent parmi les nouvelles filières que cet ISEP se propose de lancer.

Mbossé Ndiaye Guèye a fait part de l'ambition de son établissement de "former une nouvelle génération de professionnels capables d'accompagner la transformation numérique et le développement durable du pays".

L'ISEP Amadou Trawaré de Diamniadio prévoit par ailleurs la construction d'un centre autonome de production et de prestation de services dans les métiers de l'automobile et des TIC, incluant deux écosystèmes pédagogiques destinés à reproduire les milieux professionnels.

Selon sa directrice, ce modèle vise à renforcer l'alternance école-entreprise, jugée comme un facteur clé de la réussite du système, en étroite collaboration avec les industries et entreprises partenaires.

"La formation en deux ans de techniciens supérieurs immédiatement opérationnels et l'implication des professionnels dans l'élaboration des référentiels pédagogiques constituent les principaux facteurs d'attractivité et d'innovation de l'ISEP", a-t-elle souligné.

Mme Guèye a également insisté sur la valorisation des ressources humaines, qu'il s'agisse des formateurs ou du personnel administratif, considérés comme des leviers de performance pédagogique et managériale.

"Nous avons misé sur des relations partenariales solides avec les acteurs économiques, nationaux comme internationaux, pour favoriser l'adhésion et la participation aux activités de formation de l'ISEP", a indiqué Mbossé Ndiaye Guèye.

Elle a toutefois alerté sur la problématique de la régulation des effectifs d'apprenants, soulignant que cette question constitue "un défi majeur" pour garantir la qualité des enseignements et la performance du modèle pédagogique de son établissement.

"Notre institut a été conçu pour accueillir un effectif stabilisé de 400 apprenants par an, ce qui garantit la qualité de la formation et l'opérationnalisation immédiate de nos diplômés. Or, aujourd'hui, nous comptons déjà 1.194 apprenants répartis entre nos deux départements, TIC et Automobiles", a-t-elle déclaré.

Elle a rappelé que la cinquième promotion de l'institut, composée de 586 bacheliers de 2023, doit achever sa formation en novembre prochain, alors que la suivante, qui compte 608 bacheliers de 2024, est actuellement dans sa première année de formation.

"À ces effectifs déjà très élevés, s'ajouteront bientôt les nouveaux bacheliers de 2025, ce qui accentuera encore la surcharge", a fait observer Mbossé Ndiaye Guèye, en plaidant pour des "réponses pertinentes et durables" à cette question, afin de préserver la qualité des formations et la réussite des étudiants.

Elle a exprimé, à ce propos, sa gratitude au directeur général de l'Enseignement supérieur, Abdou Aziz Diouf, qui, dit-elle, "a accepté d'examiner cette situation et d'envisager des ajustements pour aligner les effectifs sur les standards de qualité requis dans la formation professionnelle et technique".