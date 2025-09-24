Sénégal: Le pays enregistre un deuxième cas positif de Mpox

Dakar — Un deuxième cas positif de la maladie Mpox, anciennement appelée variole du singe, a été enregistré au Sénégal, a informé, mardi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

"Le lundi 22 septembre 2025, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a été informé de la contamination d'un deuxième cas positif de Mpox, anciennement appelé variole du singe", annonce le ministère dans un communiqué transmis à l'APS.

"Aucun lien n'a été établi entre lui et le premier cas", diagnostiqué au Sénégal le 22 août 2025 avant d'être déclaré guéri le 1er septembre, a précisé la même source.

Ce deuxième cas positif est un Sénégalais "résidant au Sénégal qui a présenté les signes évocateurs de la maladie depuis le 11 septembre 2025", ajoute le ministère.

"Il a été reçu en consultation au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann le 21 septembre 2025 où il a été hospitalisé. Le prélèvement réalisé a été confirmé positif par le laboratoire le 22 septembre 2025", renseigne le ministère de la Santé et d l'Hygiène publique.

L'enquête épidémiologique a permis d'identifier "20 personnes ayant été en contact avec le patient".

"A ce stade aucun lien n'a été établi entre ce deuxième cas et le premier cas confirmé de Mpox ni avec les personnes contacts du premier cas", ont insisté les autorités sanitaires.

Elles ont rassuré les populations que "toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour prévenir toute propagation de la maladie".

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations "à la sérénité, à suivre les recommandations des agents de santé, et éventuellement à se rapprocher de la structure la plus proche en cas d'apparition de signes évocateurs".

Les recommandations sont entre autres de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique, d'éviter les contacts étroits avec des personnes présentant des symptômes et de se rendre immédiatement dans une structure de santé en cas de signes suspects.

Un premier cas de la maladie de Mpox a été détecté au mois d'août à Dakar après qu'un ressortissant étranger, présentant les signes évocateurs de la pathologie, est entré au Sénégal le 19 août dernier.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Mpox est un virus initialement présent chez l'animal, notamment chez des rongeurs en Afrique. Il circule désormais chez l'être humain. La maladie causée par ce virus porte le même nom, Mpox. Elle se présente comme une forme atténuée de la variole humaine, avec des symptômes moins graves et une létalité plus faible.

En juillet 2022, l'OMS a déclaré une première fois que l'épidémie de Mpox est une urgence de santé publique de portée internationale suite à sa propagation "extraordinaire" dans plus de 75 pays non endémiques (régions où la maladie n'existe pas en permanence).