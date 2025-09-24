Sénégal: 'Lutte TV Awards' - Franc, Siteu, Général Malika et Thiatou Yoff nominés pour le titre de meilleur lutteur de l'année

23 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Franc, Siteu, Général Malika et Thiatou Yoff sont les qautre champions nominés pour le titre de meilleur lutteur de la saison 2024-2025 de la plateforme "Lutte TV Awards", a-t-on appris des organisateurs.

L'annonce des résultats et la remise des prix sont prévues le 11 octobre prochain à l'hôtel Noom à Dakar lors du grand dîner de gala de "Lutte TV Awards".

Tous les quatre lutteurs se sont illustrés cette saison. Franc a continué son ascension en s'imposant devant Ama Baldé et Eumeu Sène.

Il réalise ainsi un palmarès avec 15 victoires en 15 combats, le tout en douze années de carrière (2013-2025).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Battu par Modou Lô en début de saison, en novembre 2024, Siteu a rebondi en battant l'ancien roi des arènes Balla Gaye 2 en juillet dernier.

Meilleur lutteur sans frappe durant la saison 2023-2024, Général Malika a terrassé Forza en janvier dernier.

Il a freiné en juillet Gora Sock pour poursuivre son ascension en lutte avec frappe.

Thiatou Yoff a renoué cette saison avec sa dynamique victorieuse en battant Doomu Dangou et Jacob Baldé.

"Lutte TV Awards" est une initiative qui récompense les meilleurs lutteurs du Sénégal, notamment la lutte avec frappe.

Modou Lô a été sacré lors de la saison 2023/2024.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.