Sénégal: 'Lutte TV Awards' - Franc, Siteu, Général Malika et Thiatou Yoff nominés pour le titre de meilleur lutteur de l'année

Dakar — Franc, Siteu, Général Malika et Thiatou Yoff sont les qautre champions nominés pour le titre de meilleur lutteur de la saison 2024-2025 de la plateforme "Lutte TV Awards", a-t-on appris des organisateurs.

L'annonce des résultats et la remise des prix sont prévues le 11 octobre prochain à l'hôtel Noom à Dakar lors du grand dîner de gala de "Lutte TV Awards".

Tous les quatre lutteurs se sont illustrés cette saison. Franc a continué son ascension en s'imposant devant Ama Baldé et Eumeu Sène.

Il réalise ainsi un palmarès avec 15 victoires en 15 combats, le tout en douze années de carrière (2013-2025).

Battu par Modou Lô en début de saison, en novembre 2024, Siteu a rebondi en battant l'ancien roi des arènes Balla Gaye 2 en juillet dernier.

Meilleur lutteur sans frappe durant la saison 2023-2024, Général Malika a terrassé Forza en janvier dernier.

Il a freiné en juillet Gora Sock pour poursuivre son ascension en lutte avec frappe.

Thiatou Yoff a renoué cette saison avec sa dynamique victorieuse en battant Doomu Dangou et Jacob Baldé.

"Lutte TV Awards" est une initiative qui récompense les meilleurs lutteurs du Sénégal, notamment la lutte avec frappe.

Modou Lô a été sacré lors de la saison 2023/2024.